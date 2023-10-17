Розпродаж PKP Intercity: польський перевізник пропонує мільйон квитків від 9 злотих

PKP Intercity, польський залізничний перевізник, зробив заяву про продаж 1 мільйона квитків за дуже низькими цінами. Починаючи від 19 злотих, ці акційні квитки є привабливою пропозицією подорожувати країною. Водночас на короткі відстані квитки можна придбати через систему бронювання компанії ще дешевше – всього за 9 злотих.

Дешеві квитки доступні на рейси з прикордонних до України міст – Перемишля, Медики, Любліна, Хелму та інших. Найзручніше дешеві варіанти шукати на офіційній сторінці перевізника.

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Умови розпродажу:

кількість акційних квитків – 1 мільйон;

триватиме до 1 листопада;

поширюється на рейси всередині Польщі.

Варто зауважити, що квитки за акційними цінами доступні на різних етапах продажу – після старту продажу, за десяток-кілька днів до вильоту і навіть у день подорожі.

Пропозиція включає подорож першим класом – завдяки цьому подорожі вищого стандарту стали доступнішими.

Акція також поєднується із встановленими законом знижками, тож студенти, пенсіонери та учні подорожують ще дешевше, найнижчі ціни будуть відповідно для окремих груп:

студенти (знижка 51%) – від 9,31 злотих у поїздах категорій TLK та IC. і від 24 злотих у поїздах категорій EIC та EIP;

пенсіонери та студенти (знижка 37%): від майже 12 злотих у поїздах категорій TLK та IC та від 30,87 злотих у категоріях EIC та EIP.

Приклади бронювання дешевих квитків / Скриншот з сайту PKP Intercity​

В Європі з'являться нові розкішні поїзди

Австрійська ÖBB, державна залізнична компанія, запустить нові потяги з душем та одномісними капсулами. Парк із 33 нових нічних поїздів вийде на маршрути в грудні 2023 року. Ці потяги спершу будуть їздити напрямками "Відень – Гамбург" та "Інсбрук – Гамбург".

Пасажирам стануть доступні спальні вагони з поліпшеними двомісними купе в категоріях Comfort Plus і Comfort. Кожне з них матиме окремий санвузол з душем.

Але головною інновацією австрійського перевізника будуть "мінікабінки" – окремі капсульні місця в купейних вагонах. Вони розташовані у два ряди один над одним, щоб мандрівники могли мати свій особистий простір.