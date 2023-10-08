У Європі з'являться розкішні нічні потяги
Запустити сучасні поїзди, які пропонують нові та вдосконалені варіанти подорожей за довгоочікуваними маршрутами, планують 10 грудня 2023 року. Мовиться про напрямки "Відень – Гамбург" та "Інсбрук – Гамбург".
Читайте також Вперше за 18 років: Укрзалізниця запускає новий потяг зі Львова до Варшави
В кожному складі буде сім вагонів, які складатимуться з:
- двох сидячих,
- трьох купейних,
- двох спальних.
Ці вагони можуть перевозити значну кількість пасажирів, вміщуючи загалом 254 особи. Зокрема, пасажирам будуть доступні спальні вагони з поліпшеними двомісними купе (з двоярусними ліжками) в категоріях Comfort Plus і Comfort, кожне з яких матиме власний санвузол з душем.
Двомісні купе в спальних вагонах в нових поїздах / Фото ÖBB
Також у вагонах буде більше місця для об'ємного багажу, як-от спортивний інвентар, коляски й місця для велосипедів.
Звичайні купейні вагони матимуть по чотири спальних місця і без ванних кімнат.
Звичайні чотиримісні купе в нових поїздах / Фото ÖBB
Але головною інновацією нових поїздів будуть "мінікабінки" – окремі капсульні спальні місця в купейних вагонах, розташовані один над одним у два ряди, в яких кожна людина зможе ізолювати свій особистий простір.
Ці купе оснащені зручним розкладним столиком для сніданку з дзеркалом, лампою для читання для кращого огляду, достатньою кількістю місць для зберігання та надійними шафками для взуття та особистих речей.
Індивідуальні капсули в нових поїздах / Фото ÖBB
У кожному поїзді також буде обладнано купе для людей з обмеженими можливостями, що вміщатиме до двох інвалідів-колясочників плюс ще дві людини, а також доступний туалет.
Простір у нових вагонах стане набагато більшим / Фото ÖBB
Повідомляється, що нові поїзди вже схвалені для використання в Австрії, Німеччині, Італії, Швейцарії та Нідерландах. Вони мають розпочати курсувати 10 грудня на міжнародних маршрутах між Австрією та Німеччиною "Відень – Гамбург" і "Інсбрук – Гамбург". Квитки надійдуть у продаж 11 жовтня.