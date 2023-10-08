Запустити сучасні поїзди, які пропонують нові та вдосконалені варіанти подорожей за довгоочікуваними маршрутами, планують 10 грудня 2023 року. Мовиться про напрямки "Відень – Гамбург" та "Інсбрук – Гамбург".

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В кожному складі буде сім вагонів, які складатимуться з:

двох сидячих,

трьох купейних,

двох спальних.

Ці вагони можуть перевозити значну кількість пасажирів, вміщуючи загалом 254 особи. Зокрема, пасажирам будуть доступні спальні вагони з поліпшеними двомісними купе (з двоярусними ліжками) в категоріях Comfort Plus і Comfort, кожне з яких матиме власний санвузол з душем.

Двомісні купе в спальних вагонах в нових поїздах / Фото ÖBB

Також у вагонах буде більше місця для об'ємного багажу, як-от спортивний інвентар, коляски й місця для велосипедів.

Звичайні купейні вагони матимуть по чотири спальних місця і без ванних кімнат.

Звичайні чотиримісні купе в нових поїздах / Фото ÖBB​

Але головною інновацією нових поїздів будуть "мінікабінки" – окремі капсульні спальні місця в купейних вагонах, розташовані один над одним у два ряди, в яких кожна людина зможе ізолювати свій особистий простір.

Ці купе оснащені зручним розкладним столиком для сніданку з дзеркалом, лампою для читання для кращого огляду, достатньою кількістю місць для зберігання та надійними шафками для взуття та особистих речей.

Індивідуальні капсули в нових поїздах / Фото ÖBB​

У кожному поїзді також буде обладнано купе для людей з обмеженими можливостями, що вміщатиме до двох інвалідів-колясочників плюс ще дві людини, а також доступний туалет.

Простір у нових вагонах стане набагато більшим / Фото ÖBB​

Повідомляється, що нові поїзди вже схвалені для використання в Австрії, Німеччині, Італії, Швейцарії та Нідерландах. Вони мають розпочати курсувати 10 грудня на міжнародних маршрутах між Австрією та Німеччиною "Відень – Гамбург" і "Інсбрук – Гамбург". Квитки надійдуть у продаж 11 жовтня.

Зауважте: у наступному році на маршрути вийдуть кілька популярних міжнародних поїздів, які з'єднають чудові туристичні локації у різних країнах. Які залізничні маршрути запрацюють у Європі – дізнаєтесь в матеріалі!