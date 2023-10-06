У 2024 році на континенті почнуть курсувати кілька популярних потягів, які з'єднають чудові туристичні локації у різних країнах. Які залізничні маршрути запрацюють у Європі – дізнаєтесь в матеріалі.

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Париж – Берлін

Вперше за останні 9 років столиці Франції і Німеччини знову будуть пов'язані швидкісним нічним сполученням. Потяг ходитиме без пересадок і зупинок.

Цей маршрут анонсував перевізник NightJet. Потяг між Парижем та Берліном планують пустити до кінця 2023 року. Він відходитиме із паризького вокзалу Гар-де-Л'ест о 19:12 і прибуватиме до Берліна о 8:26 наступного ранку. З Берліна швидкісний поїзд буде відправлятися о 20:18, а в Парижі буде вже о 10:24 ранку.

Спершу потяг здійснюватиме 3 рейси на тиждень. А вже з осені 2024 року він курсуватиме щодня. Квиток на нічний потяг між німецькою та французькою столицями коштуватиме 50 євро.

Париж – Мадрид

Столиця Франції також буде пов'язана залізничним маршрутом зі столицею Іспанії. Компанія Trenitalia розраховує запустити за цим напрямком свої легендарні потяги "‎Червона стріла". Вони вже не перший рік обслуговують Париж, Турин, Ліон та Мілан. Поїзд Frecciarossa є одним із найпопулярніших у Європі. Він розганяється до 400 кілометрів на годину.

Це сполучення буде доступне до кінця 2024 року. Вартість такої поїздки стартуватиме від 30 євро.

Потяг Frecciarossa / Фото з Вікіпедії

Брюссель – Прага

Цей маршрут стане розширенням сполучення між Брюсселем і Берліном від European Sleeper. На шляху потяг зупинятиметься в Антверпені, Амстердамі та Роттердамі, а також у Берліні та Дрездені.

Поїзд курсуватиме раз на день. Його запуск заплановано протягом 2024 року. Щоправда, вартість квитка поки залишається невідомою.

Купе нічного поїзда / Фото European Sleeper

Європа популяризує подорожі залізницею

Останні кілька років Євросоюз намагається привчити мандрівників подорожувати потягами. Адже цей вид транспорту є набагато екологічнішим за літак. Європейські перевізники розбудовують потужну мережу нічних поїздів. Вона до 2030 року має з'єднати понад дві сотні міст по всій Європі.

Також дедалі більше країн запроваджують єдині проїзні квитки, які охоплюють залізничне сполучення. Така система вже успішно працює в Німеччині. Про подібні плани також оголосили Франція та Португалія.

Проте експерти констатують, що європейці поки неохоче змінюють літаки на потяги. Річ у тім, що подорожувати лоукостерами поки значно дешевше, ніж нічними поїздами.