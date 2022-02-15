Після років досліджень: деякі польські компанії вводять 4-денний робочий тиждень

Деякі польські компанії вирішили перевести своїх працівників на 4-денний робочий тиждень. Це, на їхню думку, має підвищити їхню продуктивність та додасть мотивації працювати краще.

Цікаво, що попри зменшення кількості робочих днів, заробітню плату не зменшуватимуть.

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Компанія Nordic Consulting and Development Company зі Щецина, що займається наданням ІТ-послуг, вирішила запровадити 4-денний робочий тиждень. Президент компанії сподівається, що це може допомогти людям набути психологічної рівноваги.

Той факт, що ми перемикаємося на 4 дні роботи на тиждень і даємо 3 вихідні, є підходом, який може допомогти людям набути психологічної рівноваги, щоб вони могли насолоджуватися життям,

– сказав власник і президент компанії Павло Фінкельман.

Поляки виступають за 4-денний робочий тиждень

Згідно з онлайн-опитуванням, проведеним у 2021 році рекрутинговою компанією Hays Poland, аж 96% з 2,2 тисячі опитаних співробітників хотіли б скоротити робочий тиждень. Своєю чергою дослідження, проведене на замовлення Personnel Service, показує, що 68% поляків вважають, що запровадження 4-денного робочого тижня позитивно позначиться на їхньому здоров'ї.

Декілька роботодавців у Польщі вже запровадили подібні рішення. До прикладу:

Креативне агентство Kava з Катовіце польська філія Tradedoubler працюють за 6-годинним графіком.

А компанія Senuto з Варшави минулого року запровадила чотириденний робочий тиждень.

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Досвід інших країн

Ідея 4-денного робочого тижня з'явилася декілька років тому і відтоді активно шириться світом. Таким чином: