Цікаво, що попри зменшення кількості робочих днів, заробітню плату не зменшуватимуть.
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Компанія Nordic Consulting and Development Company зі Щецина, що займається наданням ІТ-послуг, вирішила запровадити 4-денний робочий тиждень. Президент компанії сподівається, що це може допомогти людям набути психологічної рівноваги.
Той факт, що ми перемикаємося на 4 дні роботи на тиждень і даємо 3 вихідні, є підходом, який може допомогти людям набути психологічної рівноваги, щоб вони могли насолоджуватися життям,
– сказав власник і президент компанії Павло Фінкельман.
Поляки виступають за 4-денний робочий тиждень
Згідно з онлайн-опитуванням, проведеним у 2021 році рекрутинговою компанією Hays Poland, аж 96% з 2,2 тисячі опитаних співробітників хотіли б скоротити робочий тиждень. Своєю чергою дослідження, проведене на замовлення Personnel Service, показує, що 68% поляків вважають, що запровадження 4-денного робочого тижня позитивно позначиться на їхньому здоров'ї.
Декілька роботодавців у Польщі вже запровадили подібні рішення. До прикладу:
- Креативне агентство Kava з Катовіце польська філія Tradedoubler працюють за 6-годинним графіком.
- А компанія Senuto з Варшави минулого року запровадила чотириденний робочий тиждень.
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Досвід інших країн
Ідея 4-денного робочого тижня з'явилася декілька років тому і відтоді активно шириться світом. Таким чином:
- У 2021 році іспанці офіційно представили тестову програму зі скорочення робочого тижня у компаніях, зацікавлених у такій ідеї.
- Водночас у Великій Британії 60% компаній, які запровадили 4-денний робочий тиждень, відзначили зростання продуктивності праці співробітників.
- У Швеції з 2015 року все більше компаній запроваджують 6-годинний робочий день.
- Навіть Японія намагається порвати із трудоголізмом, на початку 2022 року японська компанія Panasonic Corporation оголосила про перехід на 4-денний робочий тиждень.