Интересно, что, несмотря на уменьшение количества рабочих дней, заработную плату не будут уменьшать.

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Компания Nordic Consulting and Development Company из Щецина, занимающейся предоставлением IТ-услуг, решила ввести 4-дневную рабочую неделю. Президент компании надеется, что это может помочь людям обрести психологическое равновесие.

Тот факт, что мы переключаемся на 4 дня работы в неделю и даем 3 выходных, является подходом, который может помочь людям приобрести психологическое равновесие, чтобы они могли наслаждаться жизнью,

– сказал владелец и президент компании Павел Финкельман.

Поляки выступают за 4-дневную рабочую неделю

Согласно онлайн-опросу, проведенному у 2021 году рекрутинговой компанией Hays Poland, аж 96% из 2,2 тысячи опрошенных сотрудников хотели бы сократить рабочую неделю. В свою очередь исследование, проведенное по заказу Personnel Service, показывает, что 68% поляков считают, что введение 4-дневной рабочей недели положительно скажется на их здоровье.

Несколько работодателей в Польше уже ввели подобные решения. К примеру:

Креативное агентство Kava из Катовице польский филиал Tradedoubler работает по 6-часовому графику.

А компания Senuto из Варшавы в прошлом году ввела 4-дневную рабочую неделю.

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Опыт других стран

Идея 4-дневной рабочей недели появилась несколько лет назад и с тех пор активно распространяется по миру. Таким образом: