У скільки обійдеться підготовка першокласника до школи в Чехії: список необхідних речей з цінами
Джерело:інстаграм Чехія Онлайн
Період підготовки до нового навчального року завжди видається затратним для батьків по всьому світу. Скільки ж потрібно виділити грошей з сімейного бюджету, аби відправити школяра до першого класу в Чехії, – читайте у нашому матеріалі.
Перелік необхідних предметів та шкільного приладдя, що слід мати школярам у новому навчальному році, чималий. Разом з тим, необов'язково купувати усе одразу. Потрібні речі можна докупити до кінця вересня. А з деякими пунктами зі списку можна почекати і до нового року. Така відстрочка дещо полегшить навантаження на гаманець батьків.
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Список речей, необхідних першокласнику в чеській школі
- Папки для зошитів А4 – 100 крон
- Папка з кишеньками для цифр – 65 крон
- Папка з кишеньками для літер – 70 – 100 крон
- Пенал – 300 крон
- Олівець №2 – до 25 крон
- Набір кольорових олівців – 40 крон
- Гумка – до 20 крон
- Ножиці для паперу – 30 крон
- Точила для олівців – до 30 крон
- Лінійка – 20 крон
- Твердий клей-олівець – 40 крон
- Контейнер для ланчу – від 50 крон
- Рушник із петелькою – від 30 крон
- Змінне взуття
- Прозорі обкладинки для зошитів – 3 крони за 1 штуку
- Плівка А4, А5 – 10 – 15 крон
- Сумка для фізкультурної форми – 110 – 200 крон
- Картонна валізка для уроків праці, де зберігають фарби, папір, пластилін – 180 – 300 крон
- Фарби у тюбиках – від 80 крон
- Акварель – 40 – 50 крон
- Пензлики – 40 – 70 крон
- Крейда для малювання – 30 – 80 крон
- Пластилін – 15 – 100 крон
- Дерев'яні палички-шпажки для виробів – набори від 50 крон
- Стаканчик із кришкою для малювання – близько 40 крон
- Кольоровий папір – від 70 крон
- Чорний фломастер – від 15 крон
- Рідкий клей – 40 – 70 крон
- Фартух для дитини під час малювання – 55 – 250 крон
- Клейонка для парти – близько 50 крон
- Кольорова туш для малювання – різнокольоровий набір від 100 крон
- Пластиковий килимок для ліплення – 65 – 150 крон
- Шкільний рюкзак – 1100 – 5000 крон
- Шкільні зошити А5 та А4 у клітинку та лінійку – від 6 крон за штуку.
Купуючи дитячий одяг, пам'ятайте, що в Чехії не заведено одягати школярів надо урочисто, шкільної форми також немає. Крім цього, не перестарайтеся й з квітами для вчительки. У чеських школах дарувати квіти на 1 вересня необов'язково, якщо є бажання, то краще обрати скромний букет.