У скільки обійдеться підготовка першокласника до школи в Чехії: список необхідних речей з цінами

Період підготовки до нового навчального року завжди видається затратним для батьків по всьому світу. Скільки ж потрібно виділити грошей з сімейного бюджету, аби відправити школяра до першого класу в Чехії, – читайте у нашому матеріалі.

Перелік необхідних предметів та шкільного приладдя, що слід мати школярам у новому навчальному році, чималий. Разом з тим, необов'язково купувати усе одразу. Потрібні речі можна докупити до кінця вересня. А з деякими пунктами зі списку можна почекати і до нового року. Така відстрочка дещо полегшить навантаження на гаманець батьків.

І ще Віза в Канаду для українців: як її оформити та що для цього потрібно

Список речей, необхідних першокласнику в чеській школі

Папки для зошитів А4 – 100 крон

Папка з кишеньками для цифр – 65 крон

Папка з кишеньками для літер – 70 – 100 крон

Пенал – 300 крон

Олівець №2 – до 25 крон

Набір кольорових олівців – 40 крон

Гумка – до 20 крон

Ножиці для паперу – 30 крон

Точила для олівців – до 30 крон

Лінійка – 20 крон

Твердий клей-олівець – 40 крон

Контейнер для ланчу – від 50 крон

Рушник із петелькою – від 30 крон

Змінне взуття

Прозорі обкладинки для зошитів – 3 крони за 1 штуку

Плівка А4, А5 – 10 – 15 крон

Сумка для фізкультурної форми – 110 – 200 крон

Картонна валізка для уроків праці, де зберігають фарби, папір, пластилін – 180 – 300 крон

Фарби у тюбиках – від 80 крон

Акварель – 40 – 50 крон

Пензлики – 40 – 70 крон

Крейда для малювання – 30 – 80 крон

Пластилін – 15 – 100 крон

Дерев'яні палички-шпажки для виробів – набори від 50 крон

Стаканчик із кришкою для малювання – близько 40 крон

Кольоровий папір – від 70 крон

Чорний фломастер – від 15 крон

Рідкий клей – 40 – 70 крон

Фартух для дитини під час малювання – 55 – 250 крон

Клейонка для парти – близько 50 крон

Кольорова туш для малювання – різнокольоровий набір від 100 крон

Пластиковий килимок для ліплення – 65 – 150 крон

Шкільний рюкзак – 1100 – 5000 крон

Шкільні зошити А5 та А4 у клітинку та лінійку – від 6 крон за штуку.

Якщо підсумувати, то(майже 7 500 гривень). Але зауважте, щоа тому фінальна сума може відрізнятися.

Купуючи дитячий одяг, пам'ятайте, що в Чехії не заведено одягати школярів надо урочисто, шкільної форми також немає. Крім цього, не перестарайтеся й з квітами для вчительки. У чеських школах дарувати квіти на 1 вересня необов'язково, якщо є бажання, то краще обрати скромний букет.