Інфляція у Чехії б'є рекорди, а тому й шкільне приладдя також зросло в ціні. Так, за стандартний набір для першокласника цьогоріч доведеться віддати на 200 крон більше, ніж торік.

І ще Переказ грошей в Україну з-за кордону: що треба знати

У скільки обійдеться підготовка школяра до навчального року в Чехії

Найдорожчими речами зі списку залишаються рюкзаки та портфелі. Їхня вартість коливається у межах 1600 – 2500 крон (від 2,5 до 4 тисячі гривень).

На 10% подорожчали зошити, блокноти та інші товари з паперу. Ба більше, з вересня ціна на цю продукцію знову піде вгору. Розраховувати свій бюджет батькам потрібно й на дрібне шкільне приладдя: ручки, крейди та художнє приладдя. Ці предмети також стали дорожчими.

Загалом на купівлю канцелярських товарів, рюкзака та інших предметів, що потрібні школяреві для нового навчального року, піде приблизно 6500 крон (близько 10 тисяч гривень).

До слова! У Польщі триває соціальна програма "300+" або "Добрий старт", яка розрахована для українських сімей з дітьми шкільного віку.