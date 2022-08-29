Перелік необхідних предметів та шкільного приладдя, що слід мати школярам у новому навчальному році, чималий. Разом з тим, необов'язково купувати усе одразу. Потрібні речі можна докупити до кінця вересня. А з деякими пунктами зі списку можна почекати і до нового року. Така відстрочка дещо полегшить навантаження на гаманець батьків.

І ще Віза в Канаду для українців: як її оформити та що для цього потрібно

Список речей, необхідних першокласнику в чеській школі

  • Папки для зошитів А4 – 100 крон
  • Папка з кишеньками для цифр – 65 крон
  • Папка з кишеньками для літер – 70 – 100 крон
  • Пенал – 300 крон
  • Олівець №2 – до 25 крон
  • Набір кольорових олівців – 40 крон
  • Гумка – до 20 крон
  • Ножиці для паперу – 30 крон
  • Точила для олівців – до 30 крон
  • Лінійка – 20 крон
  • Твердий клей-олівець – 40 крон
  • Контейнер для ланчу – від 50 крон
  • Рушник із петелькою – від 30 крон
  • Змінне взуття
  • Прозорі обкладинки для зошитів – 3 крони за 1 штуку
  • Плівка А4, А5 – 10 – 15 крон
  • Сумка для фізкультурної форми – 110 – 200 крон
  • Картонна валізка для уроків праці, де зберігають фарби, папір, пластилін – 180 – 300 крон
  • Фарби у тюбиках – від 80 крон
  • Акварель – 40 – 50 крон
  • Пензлики – 40 – 70 крон
  • Крейда для малювання – 30 – 80 крон
  • Пластилін – 15 – 100 крон
  • Дерев'яні палички-шпажки для виробів – набори від 50 крон
  • Стаканчик із кришкою для малювання – близько 40 крон
  • Кольоровий папір – від 70 крон
  • Чорний фломастер – від 15 крон
  • Рідкий клей – 40 – 70 крон
  • Фартух для дитини під час малювання – 55 – 250 крон
  • Клейонка для парти – близько 50 крон
  • Кольорова туш для малювання – різнокольоровий набір від 100 крон
  • Пластиковий килимок для ліплення – 65 – 150 крон
  • Шкільний рюкзак – 1100 – 5000 крон
  • Шкільні зошити А5 та А4 у клітинку та лінійку – від 6 крон за штуку.

Купуючи дитячий одяг, пам'ятайте, що в Чехії не заведено одягати школярів надо урочисто, шкільної форми також немає. Крім цього, не перестарайтеся й з квітами для вчительки. У чеських школах дарувати квіти на 1 вересня необов'язково, якщо є бажання, то краще обрати скромний букет.