Перечень необходимых предметов и школьных принадлежностей, которые должны иметь школьники в новом учебном году, немалый. Вместе с тем, необязательно покупать все сразу. Нужные вещи можно докупить до конца сентября. А с некоторыми пунктами из списка можно подождать и до нового года. Такая отсрочка несколько облегчит нагрузку на кошелек родителей.

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Список вещей, необходимых первокласснику в чешской школе

  • Папки для тетрадей А4 – 100 крон
  • Папка с карманами для цифр – 65 крон
  • Папка с карманами для букв – 70 – 100 крон
  • Пенал – 300 крон
  • Карандаш №2 – до 25 крон
  • Набор цветных карандашей – 40 крон
  • Резинка – до 20 крон
  • Ножницы для бумаги – 30 крон
  • Точила для карандашей – до 30 крон
  • Линейка – 20 крон
  • Твердый клей-карандаш – 40 крон
  • Контейнер для ланча – от 50 крон
  • Полотенце с петелькой – от 30 крон
  • Сменная обувь
  • Прозрачные обложки для тетрадей – 3 кроны за 1 штуку
  • Пленка А4, А5 – 10 – 15 крон
  • Сумка для физкультурной формы – 110 – 200 крон
  • Картонный чемоданчик для уроков труда, где хранятся краски, бумага, пластилин – 180 – 300 крон
  • Краски в тюбиках – от 80 крон
  • Акварель – 40 – 50 крон
  • Кисточки – 40 – 70 крон
  • Мел для рисования – 30 – 80 крон
  • Пластилин – 15 – 100 крон
  • Деревянные палочки-шпажки для изделий – наборы от 50 крон
  • Стаканчик с крышкой для рисования – около 40 крон
  • Цветная бумага – от 70 крон
  • Черный фломастер – от 15 крон
  • Жидкий клей – 40 – 70 крон
  • Фартук для ребенка во время рисования – 55 – 250 крон
  • Клеенка для парты – около 50 крон
  • Цветная тушь для рисования – разноцветный набор от 100 крон
  • Пластиковый коврик для лепки – 65 – 150 крон
  • Школьный рюкзак – 1100 – 5000 крон
  • Школьные тетради А5 и А4 в клетку и линейку от 6 крон за штуку.

Покупая детскую одежду, помните, что в Чехии не принято одевать школьников надо торжественно, школьной формы тоже нет. Кроме этого, не переусердствуйте и с цветами для учительницы. В чешских школах дарить цветы на 1 сентября необязательно, если есть желание, лучше выбрать скромный букет.