Безсумнівно, Іспанія приваблива як м'яким кліматом, так і приголомшливою природою, архітектурою й хорошим ставленням до іноземців. Про 12 способів легалізуватися в цій країні ми уже розповідали, а сьогодні спробуємо розібратися, які ж міста варто розглядати для влаштування свого життя за кордоном.
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Які міста для проживання в Іспанії найчастіше обирають іноземці
Насправді неможливо однозначно сказати, яке з іспанських міст найкраще підходить для життя експатів. Кожен з регіонів має свої переваги та недоліки, і все залежить від особистих уподобань іноземця. Комусь подобається в тихому затишному куточку милуватися пейзажами, хтось надає перевагу мегаполісам рівня Мадрида, а для когось ідеальний варіант – жити біля моря.
Отож, коротко назвемо переваги шести міст Іспанії з різних регіонів країни, через які іммігранти саме й обирають те чи інше місто:
Барселона
- Архітектура
- Клімат
Барселона / Фото pexels
Мадрид
- Культурне життя
- Хороші можливості працевлаштування
Мадрид / Фото pexels
Валенсія
- Найчистіші пляжі світу
- Безпечне місто, де комфортно жити з дітьми
Валенсія / Фото pexels
Більбао
- Прохолода, зелень, океан
- Єдине іспанське місто, що входить до першої 20-ки найбільш процвітаючих міст світу
Більбао / Фото pexels
Аліканте
- Дешева нерухомість
- Безпечне та затишне містечко
Аліканте / Фото pexels
Малага
- Понад 300 сонячних днів на рік, так що літо майже цілий рік.
Малага / Фото pexels