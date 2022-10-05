Безсумнівно, Іспанія приваблива як м'яким кліматом, так і приголомшливою природою, архітектурою й хорошим ставленням до іноземців. Про 12 способів легалізуватися в цій країні ми уже розповідали, а сьогодні спробуємо розібратися, які ж міста варто розглядати для влаштування свого життя за кордоном.

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Які міста для проживання в Іспанії найчастіше обирають іноземці

Насправді неможливо однозначно сказати, яке з іспанських міст найкраще підходить для життя експатів. Кожен з регіонів має свої переваги та недоліки, і все залежить від особистих уподобань іноземця. Комусь подобається в тихому затишному куточку милуватися пейзажами, хтось надає перевагу мегаполісам рівня Мадрида, а для когось ідеальний варіант – жити біля моря.

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Отож, коротко назвемо переваги шести міст Іспанії з різних регіонів країни, через які іммігранти саме й обирають те чи інше місто:

Барселона

Архітектура

Клімат

Барселона / Фото pexels

Мадрид

Культурне життя

Хороші можливості працевлаштування

Мадрид / Фото pexels

Валенсія

Найчистіші пляжі світу

Безпечне місто, де комфортно жити з дітьми

Валенсія / Фото pexels

Більбао

Прохолода, зелень, океан

Єдине іспанське місто, що входить до першої 20-ки найбільш процвітаючих міст світу

Більбао / Фото pexels

Аліканте

Дешева нерухомість

Безпечне та затишне містечко

Аліканте / Фото pexels

Малага

Понад 300 сонячних днів на рік, так що літо майже цілий рік.

Малага / Фото pexels

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