Іспанія – відносно недорога країна для життя у Європі, тож її часто розглядаються для міграції українці. Якщо ви таки зважилися на переїзд за кордон або ж вирішили змінити обстановку й пожити в цій південній країні не один місяць, тоді ця інформація буде корисною для вас.

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Розповідаємо, скільки потрібно мати грошей у гаманці, аби покрити усі витрати, які на вас чекають впродовж місяця життя в Іспанії.

Короткий огляд витрат для однієї людини на місяць життя в Іспанії

Оренда житла у великих містах – від 800 євро;

Страхування – від 35 євро;

Комунальні послуги – від 70 євро;

Інтернет – від 30 євро;

Мобільний зв'язок – від 15 євро;

Тренажерний зал – від 30 євро;

Продукти – від 200 євро;

Транспорт – від 40 євро.

Відтак, слід розраховувати на щомісячні витрати на суму близько 1200 євро (понад 44 тисяч гривень). Зауважте, що ціни приблизні та залежать від багатьох факторів, серед яких регіон проживання, розмір квартири тощо.

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