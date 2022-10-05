Несомненно, Испания привлекательна как мягким климатом, так и потрясающей природой, архитектурой и хорошим отношением к иностранцам. О 12 способах легализоваться в этой стране мы уже рассказывали, а сегодня попробуем разобраться, какие города следует рассматривать для устройства своей жизни за рубежом.

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Какие города для проживания в Испании чаще всего выбирают иностранцы

На самом деле невозможно однозначно сказать, какой из испанских городов лучше подходит для жизни экспатов. Каждый регион имеет свои преимущества и недостатки, и все зависит от личных предпочтений иностранца. Кому-то нравится в тихом уютном уголке любоваться пейзажами, кто предпочитает мегаполисы уровня Мадрида, а для кого-то идеальный вариант – жить у моря.

К слову! Здесь мы собрали полезную информацию по аренде квартиры в Испании, которую следует знать иностранцам.

Итак, коротко назовем преимущества шести городов Испании из разных регионов страны, через которые иммигранты как раз и выбирают тот или иной город:

Барселона

Архитектура

Климат

Барселона / Фото pexels

Мадрид

Культурная жизнь

Хорошие возможности трудоустройства

Мадрид / Фото pexels

Валенсия

Самые чистые пляжи мира

Безопасный город, где комфортно жить с детьми

Валенсия / Фото pexels

Бильбао

Прохлада, зелень, океан

Единственный испанский город, входящий в первую 20-ку самых преуспевающих городов мира

Бильбао / Фото pexels

Аликанте

Дешевая недвижимость

Безопасный и уютный городок

Аликанте / Фото pexels

Малага

Более 300 солнечных дней в году, так что лето почти круглый год.

Малага / Фото pexels