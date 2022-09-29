Нумо розбиратися, як укласти договір оренди іноземцям в Іспанії та на що варто звернути увагу. А як бути із завдатком за квартиру: скільки платити та як потім повернути гроші? Відповіді на ці та інші поширені запитання шукайте нижче.

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Чому складно винайняти квартиру іноземцям?

Між іноземцем та громадянином Іспанії власник житла швидше обере таки іспанця. Річ у тому, що в такому випадку орендодавець може бути впевнений в документах, що іспанці проживатимуть довгостроково і мало шансів, що стануть окупасами. Хто такі окупаси? Це люди, які незаконно вселяються у житло або згодом перестають платити за оренду, залишаючись в квартирі нелегально, а головне безкоштовно.

Квартиру здають лише при наявності іспанського робочого контракту?

Так, місцеві вважають за краще здавати квартири орендарям з іспанським робочим контрактом та підтвердженням останніх трьох зарплат. Але вихід є – ви можете надати контракт іншої країни, виписки з банківських рахунків та інші документи, що підтверджують вашу платоспроможність.

Потрібно одразу вносити передоплату за 6 місяців?

Необов'язково. Найчастіше при заселенні просять заставу, яка дорівнює сумі оплати оренди за 2 – 3 місяці. Але так, деякі власники наполягають на більшій передоплаті, але й погоджуватися вам необов'язково.

Чи правда, що завдаток за квартиру часто не повертають?

Найчастіше заставну суму повертають протягом місяця після виселення. Однак є орендодавці, які не поспішають повертати гроші. Аби себе підстрахувати, краще зробити відео та фото квартири при заселенні та перед виселенням, щоб довести, що все гаразд.

Влаштувати дитину до школи можна лише у тому районі, де винайняли житло?

Якщо розглядати державні та напівприватні школи, то запис туди відбувається за пропискою та за наявності вільних місць. На приватні школи це правило не поширюється.

На який термін можна винайняти квартиру в Іспанії?