У Мадриді працюватимуть 5 спеціально облаштованих білих мікроавтобусів із символікою ДП "‎Документ". Громадяни України, які переїхали до Іспанії, зможуть оформити тут необхідні документи. Це важливий момент для отримання фінансової та гуманітарної допомоги, навчання та виїзду до інших країн.

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Які документи можна оформити у "‎Паспортному сервісі" в Мадриді

Українці можуть:

оформити ID-картку чи закордонний паспорт (у тому числі замість втраченого або викраденого);

(у тому числі замість втраченого або викраденого); обміняти ID-картку чи закордонний паспорт (у зв'язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

(у зв'язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання); обміняти паспорт зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

(за бажанням чи у разі непридатності); одночасно оформити закордонний паспорт та ID-картку.

Важливо! Послуга з обміну посвідчення водія в Мадриді буде впроваджена дещо пізніше.

Як скористатися послугами центру

Мобільні комплекси працюватимуть із понеділка до суботи (з 9:00 до 18:00).

Шукати "‎Паспортний сервіс" потрібно за адресою: C. del Alto del Retiro, 28031 Madrid, Іспанія.

Обслуговування відвідувачів у Мадриді на період тестування систем здійснюється за "живою чергою", записуватись не потрібно. Електронна черга з'явиться згодом. Дізнатися більше інформації можна тут.

Нагадаємо, у квітні паспортний сервіс для українців запрацював в іспанській Валенсії. Окрім Іспанії, підрозділи ДП "Документ" уже працюють у: