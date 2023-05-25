У Мадриді працюватимуть 5 спеціально облаштованих білих мікроавтобусів із символікою ДП "Документ". Громадяни України, які переїхали до Іспанії, зможуть оформити тут необхідні документи. Це важливий момент для отримання фінансової та гуманітарної допомоги, навчання та виїзду до інших країн.
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Які документи можна оформити у "Паспортному сервісі" в Мадриді
Українці можуть:
- оформити ID-картку чи закордонний паспорт (у тому числі замість втраченого або викраденого);
- обміняти ID-картку чи закордонний паспорт (у зв'язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
- обміняти паспорт зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
- одночасно оформити закордонний паспорт та ID-картку.
Як скористатися послугами центру
Мобільні комплекси працюватимуть із понеділка до суботи (з 9:00 до 18:00).
Шукати "Паспортний сервіс" потрібно за адресою: C. del Alto del Retiro, 28031 Madrid, Іспанія.
Обслуговування відвідувачів у Мадриді на період тестування систем здійснюється за "живою чергою", записуватись не потрібно. Електронна черга з'явиться згодом. Дізнатися більше інформації можна тут.
Нагадаємо, у квітні паспортний сервіс для українців запрацював в іспанській Валенсії. Окрім Іспанії, підрозділи ДП "Документ" уже працюють у:
- Польщі (Варшава, Краків, Гданськ і Вроцлав);
- Туреччині (Стамбул);
- Словаччині (Братислава);
- Чехії (Прага);
- Німеччині (Кельн і Берлін).