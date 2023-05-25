В Мадриде будут работать 5 специально обустроенных белых микроавтобусов с символикой ГП "Документ". Граждане Украины, переехавшие в Испанию, смогут оформить необходимые документы. Это важный момент для получения финансовой и гуманитарной помощи, обучения и выезда в другие страны.

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Какие документы можно оформить в "Паспортном сервисе" в Мадриде

Украинцы могут:

оформить ID-карту или загранпаспорт (в том числе вместо утраченного или похищенного);

(в том числе вместо утраченного или похищенного); обменять ID-карту или загранпаспорт (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);

(в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию); обменять паспорт образца 1994 года на ID-карту ;

; одновременно оформить загранпаспорт и ID-карту.

Важно! Услуга по обмену водительского удостоверения в Мадриде будет внедрена немного позже.

Как воспользоваться услугами центра

Мобильные комплексы будут работать с понедельника по субботу (с 9:00 до 18:00).

Искать "Паспортный сервис" нужно по адресу: C. del Alto del Retiro, 28031 Мадрид, Испания.

Обслуживание посетителей в Мадриде на период тестирования систем осуществляется в порядке "живой очереди", записываться не нужно. Электронная очередь появится вскоре. Узнать больше информации можно здесь.

Напомним, в апреле паспортный сервис для украинцев заработал в испанской Валенсии. Кроме Испании, подразделения ГП "Документ" уже работают в: