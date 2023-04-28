В Іспанії запрацював український "Паспортний сервіс"
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Для покращення умов життя наших громадян Державна міграційна служба України у співпраці з МВС розширює географію надання послуг ДП "Документ". В Валенсії в тестовому режимі розпочинають свою роботу спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою "Паспортного сервісу",
– йдеться у повідомленні.
Програмні мобільно-технічні комплекси розташовані за адресою: територія Estación del Nord, станція метро Xàtiva, Valencia, 46007.
На період роботи в тестовому режимі обслуговування відвідувачів здійснюватиметься з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 за "живою" чергою. Очікується, що електронна черга запрацює найближчим часом.
Які послуги українці можуть отримати в "Паспортному сервісі" у Валенсії?
Завдяки сервісу українці зможуть оформити необхідні паспортні документи, що дасть можливість отримати фінансову та гуманітарну допомогу, навчатися у місцевих навчальних закладах і безперешкодно перетинати кордони інших країн. Зокрема:
- оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (зокрема замість втраченого або викраденого);
- обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв'язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
- обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
- одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки.
Також згодом буде доступна і послуга з обміну водійського посвідчення, про запуск якої буде повідомлено додатково.
У яких ще містах і країнах функціонують підрозділи ДП "Документ"
Окрім Іспанії підрозділи "Паспортного сервісу" вже доступні у:
- чотирьох містах Польщі (Варшава, Краків, Ґданськ і Вроцлав),
- Туреччині (Стамбул),
- Словаччині (Братислава),
- Чехії (Прага),
- двох містах Німеччини (Кельн і Берлін).