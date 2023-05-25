Експерти Міграційної платформи EWL пояснили, що робити тим громадянам України, які приїхали до Польщі до повномасштабного вторгнення і перебувають у країні за протермінованими документами.
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Що змінюється у законодавстві Польщі?
З березня 2020 року в Польщі впроваджена норма, яка продовжує дію національних віз та посвідок на проживання на період епідемічної загрози. Завдяки їй іноземці, зокрема, українці могли залишатися в країні навіть із простроченими документами.
Однак з 1 липня норма перестане діяти. Зміни до Спецзакону про допомогу громадянам України у січні 2023 року передбачають автоматичне продовження документів на проживання для всіх іноземців, які перебувають у Польщі до 24 серпня 2023 року.
Якщо з 1 липня у Польщі скасують стан загрози епідемії, то українські мігранти, які не мають статусу PESEL UKR чи перебувають у Польщі від 14 березня 2020 року, можуть легально перебувати на території Польщі до 24 серпня 2023 року. Надалі вони мають легалізувати своє перебування у країні.
Що робити українцям?
Якщо громадяни України з протермінованими документами хочуть залишитися у Польщі, мають легалізувати своє перебування у країні до зазначеної дати. Це можна зробити трьома способами:
- скласти заяву про надання посвідки про тимчасове перебування;
- отримати візу;
- виїхати за межі шенгенської зони на 90 діб та повернутися у Польщу в рамках безвізового руху.
Нині у Польщі з'явилася можливість отримати польську візу без виїзду до України. Це можна зробити через довірену особу. Проте віза вважається недійсною, поки громадянин України не перетне польсько-український кордон. Має бути печатка в'їзду до Польщі у паспорті,
– пояснила керівниця відділу легалізації EWL Марія Кузенко.
Наразі сплеску подання документів на посвідки на тимчасове проживання у Польщі експерти EWL не відзначають. На так звану "карту побиту" подають документи переважно ті українці, які хочуть залишитися в країні на рік і більше. Інші ж – чекають на можливе продовження терміну перебування до 4 березня 2024 року, яке стосуватиметься усіх громадян України, незалежно від терміну перебування та часу приїзду до Польщі.
Зазначається, що ці зміни ухвалив Сейм, але ще має погодити Сенат і підписати президент.