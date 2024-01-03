"‎Подорож у часі" не вдалась: через затримку рейсу пасажири не змогли двічі зустріти Новий рік

Пасажири рейсу на Гаваї сподівалися зустріти Новий рік двічі – завдяки зміні часових поясів. Але затримка рейсу зіпсувала їм незабутні враження.

Авіакомпанія United Airlines запустила рекламну кампанію спеціального рейсу, завдяки якому можна було зустріти новий 2024 рік двічі. Вони обіцяли пасажирам "‎реальну подорож у часі", але потрапили в незручне становище.

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Невдалий рейс у минуле

Шанс зустріти Новий рік двічі виглядав дуже привабливо і оригінально, тому чимало клієнтів таки забронювали переліт із Гуама до Гонолулу. Але вони не здогадувались, що будуть розчаровані.

"‎Подорож у часі" зірвалась через велику затримку рейсу і пасажири не встигли вдруге зустріти Новий рік у пункті призначення на Гаваях.

Люди в соціальних мережах написали про цю прикру ситуацію.

Це була чудова ідея, шкода, що її відклали! Я мав летіти цим рейсом. Подвійний Новий рік більше не настане для мене,

— написав один із пасажирів.

Інші користувачі, яким таки вдалося за цією схемою зустріти Новий рік двічі у 2023-му, ділилися позитивним досвідом. Ще одна пані розповіла, як завдяки такому рейсу змогла двічі відсвяткувати свій День народження.

Знайшлись і критики таких "‎подорожей у часі". Вони намагалися присоромити тих, хто бажає розважитись у двох різних країнах за один день, але зовсім не думає про те, який вплив це має на довкілля.

Ви можете завдати значної шкоди клімату, здійснивши дальній переліт, внаслідок якого в атмосферу викидається багато CO2, щоб відриватися так, ніби зараз 1999 рік! Так тримати!

— написав один із користувачів.

Рейси через Лінію зміни часу

На кількох авіарейсах у новорічну ніч можна перенестись в минулий рік. Це можливо завдяки перетину Лінії зміни дат. Уявіть, рейс через Тихий океан може повернути пасажирів на рік назад.

Якщо здійснити переліт з Австралії чи Азії через Тихий океан у Сполучені Штати, то годинник переводиться назад аж на цілий день. Виходить, що можна вилетіти 1 січня 2024 року, а приземлитися 31 грудня 2023 року.

— це умовна межа на поверхні Землі, при перетині якої дата змінюється або на один день вперед (при перетині зі сходу на захід) або на день назад (при перетині із заходу на схід).

Літаки, які вилетіли 1 січня 2024 року та прилетіли 31 грудня 2023 року: