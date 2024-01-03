Авиакомпания United Airlines запустила рекламную кампанию специального рейса, благодаря которому можно было встретить новый 2024 год дважды. Они обещали пассажирам "реальное путешествие во времени", но попали в неудобное положение.

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Неудачный рейс в прошлое

Шанс встретить Новый год дважды выглядел очень привлекательно и оригинально, поэтому многие клиенты все же забронировали перелет из Гуама в Гонолулу. Но они не догадывались, что будут разочарованы.

"Путешествие во времени" сорвалось из-за большой задержки рейса и пассажиры не успели во второй раз встретить Новый год в пункте назначения на Гавайях.

Люди в социальных сетях написали об этой досадной ситуации.

Это была отличная идея, жаль, что ее отложили! Я должен был лететь этим рейсом. Двойной Новый год больше не наступит для меня,

– написал один из пассажиров.

Другие пользователи, которым удалось по этой схеме встретить Новый год дважды в 2023-м, делились положительным опытом. Еще одна женщина рассказала, как благодаря такому рейсу смогла дважды отпраздновать свой День рождения.

Нашлись и критики таких "путешествий во времени". Они пытались пристыдить тех, кто хочет развлечься в двух разных странах за один день, но совсем не думает о том, какое влияние это имеет на окружающую среду.

Вы можете нанести значительный ущерб климату, совершив дальний перелет, в результате которого в атмосферу выбрасывается много CO2, чтобы отрываться так, словно сейчас 1999 год! Так держать!

– написал один из пользователей.

Рейсы через Линию смены времени

На нескольких авиарейсах в новогоднюю ночь можно перенестись в прошлый год. Это возможно благодаря пересечению Линии смены дат. Представьте, рейс через Тихий океан может вернуть пассажиров на год назад.

Если совершить перелет из Австралии или Азии через Тихий океан в Соединенные Штаты, то часы переводятся назад на целый день. Выходит, что можно вылететь 1 января 2024 года, а приземлиться 31 декабря 2023 года.

Международная Линия смены дат — это условный предел на поверхности Земли, при пересечении которого дата меняется либо на один день вперед (при пересечении с востока на запад), либо на день назад (при пересечении с запада на восток).

Самолеты, которые вылетели 1 января 2024 и прилетели 31 декабря 2023: