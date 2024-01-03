Авиакомпания United Airlines запустила рекламную кампанию специального рейса, благодаря которому можно было встретить новый 2024 год дважды. Они обещали пассажирам "реальное путешествие во времени", но попали в неудобное положение.
Интересно Все для пассажиров: почему кресла в самолетах синего цвета
Неудачный рейс в прошлое
Шанс встретить Новый год дважды выглядел очень привлекательно и оригинально, поэтому многие клиенты все же забронировали перелет из Гуама в Гонолулу. Но они не догадывались, что будут разочарованы.
"Путешествие во времени" сорвалось из-за большой задержки рейса и пассажиры не успели во второй раз встретить Новый год в пункте назначения на Гавайях.
Люди в социальных сетях написали об этой досадной ситуации.
Это была отличная идея, жаль, что ее отложили! Я должен был лететь этим рейсом. Двойной Новый год больше не наступит для меня,
– написал один из пассажиров.
Другие пользователи, которым удалось по этой схеме встретить Новый год дважды в 2023-м, делились положительным опытом. Еще одна женщина рассказала, как благодаря такому рейсу смогла дважды отпраздновать свой День рождения.
Нашлись и критики таких "путешествий во времени". Они пытались пристыдить тех, кто хочет развлечься в двух разных странах за один день, но совсем не думает о том, какое влияние это имеет на окружающую среду.
Вы можете нанести значительный ущерб климату, совершив дальний перелет, в результате которого в атмосферу выбрасывается много CO2, чтобы отрываться так, словно сейчас 1999 год! Так держать!
– написал один из пользователей.
Рейсы через Линию смены времени
На нескольких авиарейсах в новогоднюю ночь можно перенестись в прошлый год. Это возможно благодаря пересечению Линии смены дат. Представьте, рейс через Тихий океан может вернуть пассажиров на год назад.
Если совершить перелет из Австралии или Азии через Тихий океан в Соединенные Штаты, то часы переводятся назад на целый день. Выходит, что можно вылететь 1 января 2024 года, а приземлиться 31 декабря 2023 года.
Самолеты, которые вылетели 1 января 2024 и прилетели 31 декабря 2023:
- All Nippon Airways, рейс NH106 Токио — Лос-Анджелес;
- Air New Zealand, рейс NZ946 Окленд — Раротонга;
- Cathay Pacific, рейс CX888 Гонконг — Ванкувер;
- Cathay Pacific, рейс CX872 Гонконг — Сан-Франциско;
- Cathay Pacific, рейс CX880 Гонконг — Лос-Анджелес.