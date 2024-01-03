Авіакомпанія United Airlines запустила рекламну кампанію спеціального рейсу, завдяки якому можна було зустріти новий 2024 рік двічі. Вони обіцяли пасажирам "реальну подорож у часі", але потрапили в незручне становище.
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Невдалий рейс у минуле
Шанс зустріти Новий рік двічі виглядав дуже привабливо і оригінально, тому чимало клієнтів таки забронювали переліт із Гуама до Гонолулу. Але вони не здогадувались, що будуть розчаровані.
"Подорож у часі" зірвалась через велику затримку рейсу і пасажири не встигли вдруге зустріти Новий рік у пункті призначення на Гаваях.
Люди в соціальних мережах написали про цю прикру ситуацію.
Це була чудова ідея, шкода, що її відклали! Я мав летіти цим рейсом. Подвійний Новий рік більше не настане для мене,
— написав один із пасажирів.
Інші користувачі, яким таки вдалося за цією схемою зустріти Новий рік двічі у 2023-му, ділилися позитивним досвідом. Ще одна пані розповіла, як завдяки такому рейсу змогла двічі відсвяткувати свій День народження.
Знайшлись і критики таких "подорожей у часі". Вони намагалися присоромити тих, хто бажає розважитись у двох різних країнах за один день, але зовсім не думає про те, який вплив це має на довкілля.
Ви можете завдати значної шкоди клімату, здійснивши дальній переліт, внаслідок якого в атмосферу викидається багато CO2, щоб відриватися так, ніби зараз 1999 рік! Так тримати!
— написав один із користувачів.
Рейси через Лінію зміни часу
На кількох авіарейсах у новорічну ніч можна перенестись в минулий рік. Це можливо завдяки перетину Лінії зміни дат. Уявіть, рейс через Тихий океан може повернути пасажирів на рік назад.
Якщо здійснити переліт з Австралії чи Азії через Тихий океан у Сполучені Штати, то годинник переводиться назад аж на цілий день. Виходить, що можна вилетіти 1 січня 2024 року, а приземлитися 31 грудня 2023 року.
Літаки, які вилетіли 1 січня 2024 року та прилетіли 31 грудня 2023 року:
- All Nippon Airways, рейс NH106 Токіо — Лос-Анджелес;
- Air New Zealand, рейс NZ946 Окленд — Раротонга;
- Cathay Pacific, рейс CX888 Гонконг — Ванкувер;
- Cathay Pacific, рейс CX872 Гонконг — Сан-Франциско;
- Cathay Pacific, рейс CX880 Гонконг — Лос-Анджелес.