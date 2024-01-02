Також можна зустріти Новий рік в Іспанії, швидко перетнути кордон з Португалією, де інший часовий пояс і знову опинитися в минулому році – там ще досі буде 31 грудня.

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Подвійний Новий рік

Але найцікавішою буде поїздка з Австралії чи Азії через Тихий океан у Сполучені Штати. Під час таких перельотів літак перетинає Лінію зміни дат. Тому годинник переводиться назад аж на цілий день. Виходить, що можна вилетіти 1 січня 2024 року, а приземлитися 31 грудня 2023 року.

Наприклад, якщо вилітати з Окленда (Нова Зеландія) і приземлитися на тихоокеанському острові Раротонга, то можна здійснити "‎подорож у часі". Рейс авіакомпанії Air New Zealand NZ946 Auckland – Rarotonga має виліт із Нової Зеландії 1 січня о 8:50 ранку. А сідає літак на острові Раротонга 31 грудня о 13:40.

Виходить, що у пасажирів буде достатньо часу, щоб відсвяткувати Новий рік в Окленді й вилетіти вранці 1 січня на острів. Після перельоту можна відпочити і зустріти Новий рік ще раз – вже за новим часом.

Перетин Лінії зміни дат

Міжнародна Лінія зміни дат — це умовна межа на поверхні Землі, при перетині якої дата змінюється або на один день вперед (при перетині зі сходу на захід) або на день назад (при перетині із заходу на схід).

Під час навколосвітньої подорожі можна забути перевести календар при перетині Лінії зміни дат. Тоді з вами може трапитися така ж пригода, як з героями книги "‎Навколо світу за 80 днів", коли мандрівники повернулися до Лондона після подорожі навколо Землі та вважали, що дата на один день пізніше, ніж була в Англії насправді.

Рейси "‎назад у минуле"

Ще один рейс тільки вже японської авіакомпанії All Nippon Airways став машиною часу для пасажирів. Він також переніс їх у минулий 2023-й рік.

Літак вилетів із Токіо о 01:06 1 січня 2024 року та приземлився у Лос-Анджелесі о 17:04 31 грудня. Тож клієнти японської авіакомпанії змогли зустріти Новий рік двічі.

Цього року з 2024-го назад у 2023-й змогли вирушити пасажири одразу п'яти рейсів. Літаки, які вилетіли 1 січня 2024 року та прилетіли 31 грудня 2023 року:

All Nippon Airways, рейс NH106 Токіо — Лос-Анджелес;

Air New Zealand, рейс NZ946 Окленд — Раротонга;

Cathay Pacific, рейс CX888 Гонконг — Ванкувер;

Cathay Pacific, рейс CX872 Гонконг — Сан-Франциско;

Cathay Pacific, рейс CX880 Гонконг — Лос-Анджелес.

Могли зустріти Новий рік двічі й пасажири рейсу UA200 компанії United Airlines. Він летів із віддаленого острова Гуам на Гаваї. Але цього не вийшло зробити через багатогодинну затримку рейсу.