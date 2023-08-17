В аеропорту Мальти спрощують перевірки для пасажирів: що зміниться

Міжнародний аеропорт Мальти оголосив, що з наступного року буде спрощено перевірку пасажирів. Вони будуть звільнені від певних обмежень.

В аеропорту Мальти спрощують перевірки

Зокрема, не вилучатимуть техніку з багажу, а обмеження на провезення рідини будуть повністю зняті. За яких умов це стане можливо і для чого – дізнайтеся далі!

Читайте також Чарівне правило "тришарового пакування": як уникнути плати за ручну поклажу

Передові "розумні" 3D-сканери встановлять в зоні контролю, що дозволить покращити видимість вмісту багажу. Очікується, що це технологічне оновлення спростить перевірки безпеки, що призведе до швидших і ефективніших процедур.

Ці значні зміни мають на меті покращити загальний досвід подорожі для пасажирів і прискорити процес перевірки в аеропорту.

Подібні системи мають з'явитися і в інших європейських аеропортах – у Празі, Гельсінкі та на Майорці.

Які авіакомпанії найгірше перевозять багаж?

Зручне та ефективне обслуговування багажу є однією з ключових складових пасажирського досвіду. Втім, є авіакомпанії, які не завжди ставляться до цього відповідно. Тож не дивно, що пасажири скаржаться на недбайливе перевезення багажу. Відповідно є певний рейтинг компаній, що найгірше перевозять багаж.

Які авіакомпанії найгірше перевозять багаж​ / Фото UnSplash

Лідери рейтингу: Ryanair, British Airways та EasyJet серед авіакомпаній із найбільшою кількістю скарг.

Ryanair – 954; British Airways – 844; EasyJet – 565; Wizz Air – 552; Norwegian Airlines – 419; Flybe – 297; Turkish Airlines – 195; Virgin Atlantic 182; Tap Portugal – 160; Iberia – 105.

Авіакомпанії Ryanair, British Airways та EasyJet стали фокусними точками у цьому аспекті, заробивши найбільшу кількість скарг на втрату, пошкодження або затримку багажу.