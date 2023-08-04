Нові послуги популярних авіакомпаній мають запрацювати вже найближчим часом. Які саме нововведення очікуватимуть на любителів подорожей – дізнайтеся нижче.

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Air France запускає доставку багажу

Французька компанія дозволила своїм пасажирам не везти багаж в аеропорт під час вильоту з Парижа, а здати його прямо у французькій столиці або її передмістях, повідомляє портал Avianews.

Зробити це можна в період від 30 до 4 годин до вильоту літака за розкладом. Поки що послуга доступна в п'яти готелях Парижа і великих виставкових центрах, проте авіакомпанія працює над тим, щоб багаж можна було здати просто вдома.

Скористатися цією послугою можуть пасажири, які вилітають із паризького аеропорту Шарль-де-Голль. При цьому компанія пізніше розширить цю послугу і на паризький аеропорт Орлі. Варто зазначити, що послуга дистанційної реєстрації валіз на рейс – платна. Для однієї валізи вона коштує 25 євро, для двох – 35 євро.

Як це відбувається?

Air France тестують стартап. Співробітники компанії Alltheway забирають речі з точок у Парижі та передмістях і везуть їх до стійок реєстрації в аеропорту. Перед завантаженням у літак багаж проходить ретельну перевірку на кожному етапі перевезення, зазначають в Air France.

Цікаво, що стежити за переміщенням своїх речей пасажири зможуть у мобільному додатку авіакомпанії. Для цього потрібно лише натиснути "‎Follow my bag".

Авіакомпанія Swiss впроваджує інтернет у літаках

Швейцарська авіакомпанія Swiss International Air Lines зробить доступ до інтернету в літаку безплатним для всіх пасажирів із 2 серпня 2023 року. Послуга запрацює на далекомагістральних авіалайнерах авіаперевізника.

Під час безкоштовного доступу мандрівники зможуть отримувати, а також надсилати текстові та графічні повідомлення через популярні месенджери WhatsApp, Facebook Messenger і Telegram. Для цього необхідно підключитися до Wi-Fi мережі на борту літака, через яку забезпечується зв'язок.

Водночас щоб користуватися вебсайтами та дивитися відео, пасажирам доведеться оплатити пакет послуг без обмежень. 4 години доступу обійдуться у 25 швейцарських франків (29 доларів), пакет на весь переліт – 35 швейцарських франків (40 доларів).

Авіакомпанія Swiss впроваджує інтернет у літаках / Фото Swiss

Для платних пакетів діятиме обмеження тільки на перегляд сервісів із потоковим відео. Це зроблено для того, щоб усі пасажири на борту могли отримати доступ в інтернет з адекватною швидкістю.

Frontier Airlines почне продавати новий проїзний квиток

Авіакомпанія Frontier Airlines запустила місячну версію свого нового проїзного квитка GoWild! Перепустка дасть змогу мандрівникам бронювати стільки рейсів, скільки вони виберуть, протягом періоду дії перепустки.

Абонемент на місяць обійдеться пасажирам у 149 доларів. Проїзний буде дійсний протягом 30 днів. GoWild! Проїзний можна використовувати для польотів у будь-який пункт призначення, який обслуговує Frontier, усередині країни або за кордон, і дозволяє необмежену кількість польотів протягом 30 днів дії перепустки. При цьому пасажири не звільняються від інших покупок під час бронювання.