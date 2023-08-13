Тож не дивно, що пасажири скаржаться на недбайливе перевезення багажу. Розповідаємо про авіакомпанії, які очолюють рейтинг незадоволеності пасажирів, та про поради, які допоможуть позбавитись труднощів з багажем під час майбутніх перельотів.

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Які авіакомпанії отримують найбільшу кількість скарг на багаж?

Лідери рейтингу: Ryanair, British Airways та EasyJet серед авіакомпаній із найбільшою кількістю скарг.

Ryanair – 954; British Airways – 844; EasyJet – 565; Wizz Air – 552; Norwegian Airlines – 419; Flybe – 297; Turkish Airlines – 195; Virgin Atlantic 182; Tap Portugal – 160; Iberia – 105.

Авіакомпанії Ryanair, British Airways та EasyJet стали фокусними точками у цьому аспекті, заробивши найбільшу кількість скарг на втрату, пошкодження або затримку багажу.

Ryanair

Нові дані свідчать, що за останні 5 років пасажири Ryanair втратили більше багажу, ніж будь-яка інша британська авіакомпанія. За даними Forbes Advisor, бюджетна авіакомпанія отримала майже 1 000 скарг, пов'язаних з багажем у період 2018 – 2022 років. Скарги стосувалися втраченого, пошкодженого або затриманого багажу.

Натомість представник авіакомпанії заявив: "Ryanair виконує понад 3 200 щоденних рейсів до більш ніж 230 пунктів призначення і є лідером галузі з найменшою кількістю випадків втрати багажу. Всі твердження про протилежне є неправдивими, в тому числі й це дослідження Forbes".

British Airways

Найбільша авіакомпанія Британії посідає друге місце за кількістю скарг на багаж, отримавши 844 скарги за останні п'ять років. Ця цифра не враховує загальну кількість пасажирів авіакомпанії, а це означає, що ймовірність загубити або пошкодити валізу в Ryanair не вища, ніж, наприклад, в Iberia.

Згідно з нещодавнім опитуванням, за останні п'ять років 28% пасажирів у Великій Британії стикалися з проблемами через неналежне поводження авіакомпаній з їхнім багажем, а у 2% з них багаж був загублений і не знайдений.

Які авіакомпанії отримали найбільше скарг на перевезення багажу / Фото UnSplash

Як убезпечити багаж під час подорожі: поради

Перш за все, варто оформити туристичне страхування. Загалом 87% опитаних купують поліс під час бронювання авіаквитка або навіть за кілька тижнів до подорожі. Впевніться, що обрана страховка покриває все, включаючи техніку.

Здавайте багаж в камеру схову (тільки в разі потреби). Це зменшить ймовірність втрати ваших речей.

Переконайтеся, що бирка на валізі правильна. Якщо це не так, вашу валізу можуть відправити не за призначенням.

Перевірте правила перевезення багажу вашої авіакомпанії. Деякі компанії досить щедрі, та дають змогу взяти велику ручну поклажу.

Зніміть з багажу бирки з попередніх подорожей. Вони можуть викликати плутанину у працівників служби обробки багажу.

Сфотографуйте вміст вашого багажу на випадок, якщо знадобиться подати претензію, якщо він пропаде.

Зверніть увагу: дві найпопулярніші європейські бюджетні авіакомпанії Ryanair та Wizz Air постійно конкурують. Тим паче, що їхні маршрутні мережі все частіше перетинаються. І ця конкуренція дуже вигідна для пасажирів. Адже через це обидві авіакомпанії часто оголошують розпродажі квитків та вигідні акції. Але який із лоукостерів зрештою дешевший – дізнаєтесь у матеріалі.