Тож не дивно, що пасажири скаржаться на недбайливе перевезення багажу. Розповідаємо про авіакомпанії, які очолюють рейтинг незадоволеності пасажирів, та про поради, які допоможуть позбавитись труднощів з багажем під час майбутніх перельотів.
Читайте також Wizz Air скасовує частину рейсів: кого та як це стосуватиметься
Які авіакомпанії отримують найбільшу кількість скарг на багаж?
Лідери рейтингу: Ryanair, British Airways та EasyJet серед авіакомпаній із найбільшою кількістю скарг.
- Ryanair – 954;
- British Airways – 844;
- EasyJet – 565;
- Wizz Air – 552;
- Norwegian Airlines – 419;
- Flybe – 297;
- Turkish Airlines – 195;
- Virgin Atlantic 182;
- Tap Portugal – 160;
- Iberia – 105.
Авіакомпанії Ryanair, British Airways та EasyJet стали фокусними точками у цьому аспекті, заробивши найбільшу кількість скарг на втрату, пошкодження або затримку багажу.
Ryanair
Нові дані свідчать, що за останні 5 років пасажири Ryanair втратили більше багажу, ніж будь-яка інша британська авіакомпанія. За даними Forbes Advisor, бюджетна авіакомпанія отримала майже 1 000 скарг, пов'язаних з багажем у період 2018 – 2022 років. Скарги стосувалися втраченого, пошкодженого або затриманого багажу.
Натомість представник авіакомпанії заявив: "Ryanair виконує понад 3 200 щоденних рейсів до більш ніж 230 пунктів призначення і є лідером галузі з найменшою кількістю випадків втрати багажу. Всі твердження про протилежне є неправдивими, в тому числі й це дослідження Forbes".
British Airways
Найбільша авіакомпанія Британії посідає друге місце за кількістю скарг на багаж, отримавши 844 скарги за останні п'ять років. Ця цифра не враховує загальну кількість пасажирів авіакомпанії, а це означає, що ймовірність загубити або пошкодити валізу в Ryanair не вища, ніж, наприклад, в Iberia.
Згідно з нещодавнім опитуванням, за останні п'ять років 28% пасажирів у Великій Британії стикалися з проблемами через неналежне поводження авіакомпаній з їхнім багажем, а у 2% з них багаж був загублений і не знайдений.
Які авіакомпанії отримали найбільше скарг на перевезення багажу / Фото UnSplash
Як убезпечити багаж під час подорожі: поради
- Перш за все, варто оформити туристичне страхування. Загалом 87% опитаних купують поліс під час бронювання авіаквитка або навіть за кілька тижнів до подорожі. Впевніться, що обрана страховка покриває все, включаючи техніку.
- Здавайте багаж в камеру схову (тільки в разі потреби). Це зменшить ймовірність втрати ваших речей.
- Переконайтеся, що бирка на валізі правильна. Якщо це не так, вашу валізу можуть відправити не за призначенням.
- Перевірте правила перевезення багажу вашої авіакомпанії. Деякі компанії досить щедрі, та дають змогу взяти велику ручну поклажу.
- Зніміть з багажу бирки з попередніх подорожей. Вони можуть викликати плутанину у працівників служби обробки багажу.
- Сфотографуйте вміст вашого багажу на випадок, якщо знадобиться подати претензію, якщо він пропаде.