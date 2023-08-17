В аэропорту Мальты упрощают проверки

В частности, не будут изымать технику из багажа, а ограничения на провоз жидкости будут полностью сняты. При каких условиях это станет возможно и для чего – узнайте дальше!

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Передовые "умные" 3D-сканеры установят в зоне контроля, что позволит улучшить видимость содержимого багажа. Ожидается, что это технологическое обновление упростит проверки безопасности, что приведет к более быстрым и более эффективным процедурам.

Эти значительные изменения призваны улучшить общий опыт поездки для пассажиров и ускорить процесс проверки в аэропорту.

Подобные системы должны появиться и в других европейских аэропортах – в Праге, Хельсинки и Майорке.

Какие авиакомпании хуже всего перевозят багаж?

Удобное и эффективное обслуживание багажа - одна из ключевых составляющих пассажирского опыта. Впрочем, есть авиакомпании, которые не всегда относятся к этому соответственно. Неудивительно, что пассажиры жалуются на нерадивую перевозку багажа. Соответственно есть определенный рейтинг компаний, которые хуже всего перевозят багаж.

Какие авиакомпании хуже всего перевозят багаж / Фото UnSplash

Лидеры рейтинга: Ryanair, British Airways и EasyJet среди авиакомпаний с наибольшим количеством жалоб.

  1. Ryanair – 954;
  2. British Airways – 844;
  3. EasyJet – 565;
  4. Wizz Air – 552;
  5. Norwegian Airlines – 419;
  6. Flybe – 297;
  7. Turkish Airlines – 195;
  8. Virgin Atlantic 182;
  9. Tap Portugal – 160;
  10. Iberia – 105.

Авиакомпании Ryanair, British Airways и EasyJet стали фокусными точками в этом аспекте, заработав наибольшее количество жалоб на потерю, повреждение или задержку багажа.