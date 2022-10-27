Отримання студентської візи в Іспанії: переваги такого способу легалізації в країні
27 жовтня 2022 , 12:12Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Аліни Кабакової
Один із найбільш реальних і не надто затратних варіантів переїзду до Іспанії вважається отримання візи для студентів. При цьому вік не має жодного значення. Розглянемо головні переваги такого способу легалізації за кордоном.
У сучасних реаліях для багатьох гостро постало питання, як швидко переїхати жити до ЄС. Так, раніше ми уже розповідали про 8 варіантів імміграції до Іспанії на різний бюджет, серед яких згадувалося й отримання студентської візи. Саме про цей спосіб легалізації поговоримо дещо детальніше.
Читайте також Штрафи у Польщі: що важливо знати українцюВажливо! Студентська віза – це не дозвіл на проживання, термін перебування в Іспанії на підставі студентської візи не зараховується для отримання посвідки на проживання та громадянства. Довгострокова студентська віза видається на рік із правом продовження.
Що можна вивчати за студентською візою в Іспанії
- Іспанська мова. Курси мають бути не менше 20 годин на тиждень, а сама школа акредитована Інститутом Сервантеса.
- Середня освіта. Студентську візу можна отримати під час навчання в державних та приватних школах для дітей віком від 6 до 16 років.
- Вища освіта. Іноземні студенти також можуть вступати до іспанських вузів – державних та приватних.
- Магістратура. Також є можливість продовжити здобування вищої освіти.
- Професійні курси. Вони мають бути очними, з достатньою кількістю годин, а також з видачею диплома по закінченню.
Більше неочевидних переваг отримання студентської візи
- Студентську візу можна отримати, будучи уже на території Іспанії за туристичною візою, виданої будь-якою країною Шенгенської угоди.
- Ви не будете податковим резидентом Іспанії, але зможете відкрити європейський банківський рахунок.
- Можна вибирати зручний графік відвідування занять. Є ранкові, денні та вечірні заняття. Іноді можна компонувати офлайн та онлайн уроки.
- Перебування за студентською візою дає можливість працевлаштуватися. Працювати офіційно можна 30 годин на тиждень. Це чудова можливість не тільки підзаробити, а й одразу практикувати іспанську.
- У бізнес-школі, університеті чи мовній школі ви знайдете нових друзів з усього світу, до того ж ваші інтереси вже збігаються.
- Інтеграція. Живучи за студентською візою, ви почнете почуватися місцевим жителем. Походи в супермаркети, спілкування з сусідами, посиденьки у локальних кафе – це все дасть вам відчуття повного занурення в іспанське життя.
- При оформленні такої візи ви отримуєте Карту резидента. З нею ви можете подорожувати по всій Європі.
- Переїзд до Іспанії всією сім'єю також можливий за допомогою студентської резиденції. У той час, коли ви навчатиметеся на курсах, ваші діти можуть отримувати освіту в місцевих школах.