Отримання студентської візи в Іспанії: переваги такого способу легалізації в країні

Один із найбільш реальних і не надто затратних варіантів переїзду до Іспанії вважається отримання візи для студентів. При цьому вік не має жодного значення. Розглянемо головні переваги такого способу легалізації за кордоном.

У сучасних реаліях для багатьох гостро постало питання, як швидко переїхати жити до ЄС. Так, раніше ми уже розповідали про 8 варіантів імміграції до Іспанії на різний бюджет, серед яких згадувалося й отримання студентської візи. Саме про цей спосіб легалізації поговоримо дещо детальніше.

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Що можна вивчати за студентською візою в Іспанії

Іспанська мова. Курси мають бути не менше 20 годин на тиждень, а сама школа акредитована Інститутом Сервантеса.

Курси мають бути не менше 20 годин на тиждень, а сама школа акредитована Інститутом Сервантеса. Середня освіта. Студентську візу можна отримати під час навчання в державних та приватних школах для дітей віком від 6 до 16 років.

Студентську візу можна отримати під час навчання в державних та приватних школах для дітей віком від 6 до 16 років. Вища освіта. Іноземні студенти також можуть вступати до іспанських вузів – державних та приватних.

Іноземні студенти також можуть вступати до іспанських вузів – державних та приватних. Магістратура. Також є можливість продовжити здобування вищої освіти.

Також є можливість продовжити здобування вищої освіти. Професійні курси. Вони мають бути очними, з достатньою кількістю годин, а також з видачею диплома по закінченню.

Більше неочевидних переваг отримання студентської візи

Студентську візу можна отримати, будучи уже на території Іспанії за туристичною візою, виданої будь-якою країною Шенгенської угоди.

Ви не будете податковим резидентом Іспанії, але зможете відкрити європейський банківський рахунок.

Можна вибирати зручний графік відвідування занять. Є ранкові, денні та вечірні заняття. Іноді можна компонувати офлайн та онлайн уроки.

Перебування за студентською візою дає можливість працевлаштуватися. Працювати офіційно можна 30 годин на тиждень. Це чудова можливість не тільки підзаробити, а й одразу практикувати іспанську.

У бізнес-школі, університеті чи мовній школі ви знайдете нових друзів з усього світу, до того ж ваші інтереси вже збігаються.

Інтеграція. Живучи за студентською візою, ви почнете почуватися місцевим жителем. Походи в супермаркети, спілкування з сусідами, посиденьки у локальних кафе – це все дасть вам відчуття повного занурення в іспанське життя.

При оформленні такої візи ви отримуєте Карту резидента. З нею ви можете подорожувати по всій Європі.

Переїзд до Іспанії всією сім'єю також можливий за допомогою студентської резиденції. У той час, коли ви навчатиметеся на курсах, ваші діти можуть отримувати освіту в місцевих школах.

Студентська віза – це не дозвіл на проживання, термін перебування в Іспанії на підставі студентської візи не зараховується для отримання посвідки на проживання та громадянства. Довгострокова студентська віза видається на рік із правом продовження.