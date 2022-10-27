В современных реалиях для многих остро встал вопрос, как быстро переехать жить в ЕС. Так, ранее мы уже рассказывали о 8 вариантах иммиграции в Испанию на разный бюджет , среди которых упоминалось и получение студенческой визы. Именно об этом способе легализации поговорим подробнее.

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Важно! Студенческая виза – это не вид на жительство, срок пребывания в Испании на основании студенческой визы не засчитывается для получения вида на жительство и гражданства. Долгосрочная студенческая виза выдается на год с правом продления.

Что можно изучать по студенческой визе в Испании

Испанский язык. Курсы должны быть не менее 20 часов в неделю, а сама школа аккредитована Институтом Сервантеса.

Среднее образование. Студенческую визу можно получить во время учебы в государственных и частных школах для детей от 6 до 16 лет.

Высшее образование. Иностранные студенты также могут поступать в испанские вузы – государственные и частные.

Магистратура. Также есть возможность продолжить получение высшего образования.

Профессиональные курсы. Они должны быть очными, с достаточным количеством часов, а также с выдачей диплома по окончании.

Больше неочевидных преимуществ получения студенческой визы