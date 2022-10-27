В современных реалиях для многих остро встал вопрос, как быстро переехать жить в ЕС. Так, ранее мы уже рассказывали о 8 вариантах иммиграции в Испанию на разный бюджет, среди которых упоминалось и получение студенческой визы. Именно об этом способе легализации поговорим подробнее.
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Что можно изучать по студенческой визе в Испании
- Испанский язык. Курсы должны быть не менее 20 часов в неделю, а сама школа аккредитована Институтом Сервантеса.
- Среднее образование. Студенческую визу можно получить во время учебы в государственных и частных школах для детей от 6 до 16 лет.
- Высшее образование. Иностранные студенты также могут поступать в испанские вузы – государственные и частные.
- Магистратура. Также есть возможность продолжить получение высшего образования.
- Профессиональные курсы. Они должны быть очными, с достаточным количеством часов, а также с выдачей диплома по окончании.
Больше неочевидных преимуществ получения студенческой визы
- Студенческую визу можно получить, находясь уже на территории Испании по туристической визе, выданной любой страной Шенгенского соглашения.
- Вы не будете налоговым резидентом Испании, но можете открыть европейский банковский счет.
- Можно выбирать удобный график посещения занятий. Есть утренние, дневные и вечерние занятия. Иногда можно компоновать офлайн и онлайн уроки.
- Пребывание по студенческой визе дает возможность трудоустроиться. Работать официально можно 30 часов в неделю. Это отличная возможность не только подзаработать, но и сразу практиковать испанский.
- В бизнес-школе, университете или языковой школе вы найдете новых друзей со всего мира, к тому же ваши интересы уже совпадают.
- Интеграция. Живя по студенческой визе, вы начнете чувствовать себя местным жителем. Походы в супермаркеты, общение с соседями, посиделки в локальных кафе – это даст вам ощущение полного погружения в испанскую жизнь.
- При оформлении такой визы вы получаете Карту резидента. С ней вы можете путешествовать по всей Европе.
- Переезд в Испанию всей семье также возможен с помощью студенческой резиденции. В то время, когда вы будете учиться на курсах, ваши дети могут получать образование в местных школах.