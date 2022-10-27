У сучасних реаліях для багатьох гостро постало питання, як швидко переїхати жити до ЄС. Так, раніше ми уже розповідали про 8 варіантів імміграції до Іспанії на різний бюджет, серед яких згадувалося й отримання студентської візи. Саме про цей спосіб легалізації поговоримо дещо детальніше.

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Що можна вивчати за студентською візою в Іспанії

  • Іспанська мова. Курси мають бути не менше 20 годин на тиждень, а сама школа акредитована Інститутом Сервантеса.
  • Середня освіта. Студентську візу можна отримати під час навчання в державних та приватних школах для дітей віком від 6 до 16 років.
  • Вища освіта. Іноземні студенти також можуть вступати до іспанських вузів – державних та приватних.
  • Магістратура. Також є можливість продовжити здобування вищої освіти.
  • Професійні курси. Вони мають бути очними, з достатньою кількістю годин, а також з видачею диплома по закінченню.

Більше неочевидних переваг отримання студентської візи

  • Студентську візу можна отримати, будучи уже на території Іспанії за туристичною візою, виданої будь-якою країною Шенгенської угоди.
  • Ви не будете податковим резидентом Іспанії, але зможете відкрити європейський банківський рахунок.
  • Можна вибирати зручний графік відвідування занять. Є ранкові, денні та вечірні заняття. Іноді можна компонувати офлайн та онлайн уроки.
  • Перебування за студентською візою дає можливість працевлаштуватися. Працювати офіційно можна 30 годин на тиждень. Це чудова можливість не тільки підзаробити, а й одразу практикувати іспанську.
  • У бізнес-школі, університеті чи мовній школі ви знайдете нових друзів з усього світу, до того ж ваші інтереси вже збігаються.
  • Інтеграція. Живучи за студентською візою, ви почнете почуватися місцевим жителем. Походи в супермаркети, спілкування з сусідами, посиденьки у локальних кафе – це все дасть вам відчуття повного занурення в іспанське життя.
  • При оформленні такої візи ви отримуєте Карту резидента. З нею ви можете подорожувати по всій Європі.
  • Переїзд до Іспанії всією сім'єю також можливий за допомогою студентської резиденції. У той час, коли ви навчатиметеся на курсах, ваші діти можуть отримувати освіту в місцевих школах.