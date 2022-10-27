У сучасних реаліях для багатьох гостро постало питання, як швидко переїхати жити до ЄС. Так, раніше ми уже розповідали про 8 варіантів імміграції до Іспанії на різний бюджет, серед яких згадувалося й отримання студентської візи. Саме про цей спосіб легалізації поговоримо дещо детальніше.

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Важливо! Студентська віза – це не дозвіл на проживання, термін перебування в Іспанії на підставі студентської візи не зараховується для отримання посвідки на проживання та громадянства. Довгострокова студентська віза видається на рік із правом продовження.

Що можна вивчати за студентською візою в Іспанії

Іспанська мова. Курси мають бути не менше 20 годин на тиждень, а сама школа акредитована Інститутом Сервантеса.

Курси мають бути не менше 20 годин на тиждень, а сама школа акредитована Інститутом Сервантеса. Середня освіта. Студентську візу можна отримати під час навчання в державних та приватних школах для дітей віком від 6 до 16 років.

Студентську візу можна отримати під час навчання в державних та приватних школах для дітей віком від 6 до 16 років. Вища освіта. Іноземні студенти також можуть вступати до іспанських вузів – державних та приватних.

Іноземні студенти також можуть вступати до іспанських вузів – державних та приватних. Магістратура. Також є можливість продовжити здобування вищої освіти.

Також є можливість продовжити здобування вищої освіти. Професійні курси. Вони мають бути очними, з достатньою кількістю годин, а також з видачею диплома по закінченню.

Більше неочевидних переваг отримання студентської візи