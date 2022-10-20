Тема вартості життя за кордоном актуальна завжди, і ми уже розповідали, у скільки обходиться життя в Іспанії та з якими місячними витратами стикають іспанці. Сьогодні ж спробуємо розібратися, скільки ж коштує переїхати до цієї теплої країни.

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Отож, у всіх є заощадження – в когось більше, в когось – менше. Тому буде справедливо розглянути найпопулярніші способи імміграції на різний гаманець.

8 варіантів імміграції до Іспанії на різний бюджет

Якщо у вас немає заощаджень

Спробуйте знайти роботу в Іспанії. Так, це досить складно. Але є шанс працевлаштуватися на сезонні роботи, у будівельній чи IT сферах.

Так, це досить складно. Але є шанс працевлаштуватися на сезонні роботи, у будівельній чи IT сферах. Оформіть шлюб або співжиття. Чимало є випадків, коли хлопець чи дівчина знайшли своє іспанське кохання в додатку або на сайті знайомств, і пара уклала повноцінний шлюб чи співжиття. Це дасть вам можливість запросити громадянство Іспанії або отримати посвідку на постійне проживання з правом на роботу на 5 років.

Чимало є випадків, коли хлопець чи дівчина знайшли своє іспанське кохання в додатку або на сайті знайомств, і пара уклала повноцінний шлюб чи співжиття. Це дасть вам можливість запросити громадянство Іспанії або отримати посвідку на постійне проживання з правом на роботу на 5 років. Подайтеся на біженство або оформіть тимчасовий захист. Таким чином можна швидко легалізуватись в Іспанії без витрат та запросити допомогу від благодійних організацій.

Якщо є бюджет у 10 – 20 тисяч євро

Подайтеся на студентську візу. Цей вид візи досить швидкий та простий в оформленні. Перевага її в тому, що ви можете подаватися на візу в Іспанії, приїхавши сюди з туристичною метою. Документ дозволяє вам не лише навчатися, а й працювати в Іспанії до 30 годин на тиждень.

Цей вид візи досить швидкий та простий в оформленні. Перевага її в тому, що ви можете подаватися на візу в Іспанії, приїхавши сюди з туристичною метою. Документ дозволяє вам не лише навчатися, а й працювати в Іспанії до 30 годин на тиждень. Осілість в Іспанії. Вам необхідно пробути нелегально в країні 2 – 3 роки і потім спробувати легалізуватись за допомогою роботи. Проживати весь цей час потрібно на власні кошти, тому цей варіант не безкоштовний, як багато хто вважає.

Якщо є бюджет у 30 – 50 тисяч євро

Посвідка на постійне проживання без права працювати. Хороший варіант для сімей, у яких, крім заощаджень, є пасивний дохід. Вже за рік цю резиденцію можна змінити на робочу.

Хороший варіант для сімей, у яких, крім заощаджень, є пасивний дохід. Вже за рік цю резиденцію можна змінити на робочу. Стартап-віза. Цей тип посвідки на проживання дозволяє перевезти всю сім'ю або свою бізнес-команду, які при цьому отримають робочий дозвіл. Але у такому випадку важливо надати продуманий бізнес-план, адже ваша ідея є головним капіталом.

Є бюджет від 500 тисяч євро