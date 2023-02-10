Спільні обіди та ведення щоденника: 6 особливостей виховання дітей у Німеччині

Переїхали з дітьми до Німеччини? Щоб швидше призвичаїтись, ми завжди радимо дізнатись більше про культуру та менталітет мешканців країни. А для легшої адаптації наймолодших мігрантів варто знати й те, як німці виховують своїх дітей.

Так, ми уже згадували про особливості виховання дітей в Німеччині, а також розповідали, як там влаштовують святкування дня народження для наймолодших іменинників. Сьогодні ж назвемо ще кілька цікавих нюансів виховання, які притаманні німецьким батькам.

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Виховання дітей по-німецьки