Спільні обіди та ведення щоденника: 6 особливостей виховання дітей у Німеччині
10 лютого 2023, 13:33Читать новость на русском
Джерело:інстаграм TransferGo Ukraine
Переїхали з дітьми до Німеччини? Щоб швидше призвичаїтись, ми завжди радимо дізнатись більше про культуру та менталітет мешканців країни. А для легшої адаптації наймолодших мігрантів варто знати й те, як німці виховують своїх дітей.
Так, ми уже згадували про особливості виховання дітей в Німеччині, а також розповідали, як там влаштовують святкування дня народження для наймолодших іменинників. Сьогодні ж назвемо ще кілька цікавих нюансів виховання, які притаманні німецьким батькам.
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Виховання дітей по-німецьки
- Самостійність – ключова риса, яку німці прагнуть виховати у своїх дітях. Тому на вулицях спокійно можна зустріти шестирічного малюка, який сам чимчикує в магазин по хліб.
- Німці доволі практичні та акуратні, а свою любов до порядку змалечку прививають дітям. Системність та порядок у всьому – ніяк інакше.
- Також дітей тут привчають до суворого режиму дня – лягати спати прийнято не пізніше, аніж о 20 годині.
- Практично кожна дитина веде щоденник, щоб вчитися планувати свій час.
- Німці намагаються обідати разом з сім’єю. А дитина бере активну участь в складанні меню і приготуванні страв.
- Німецькі діти багато гуляють, не зважаючи на погоду і пору року. Тому тут дуже багато майданчиків для ігор.