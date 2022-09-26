Виховання дітей – справа непроста, де б ви не були. Але у Німеччині права дітей ще й захищає закон. Тут подати скаргу чи викликати соцслужбу може навіть сусід, який почув, що ви кричите на дитину.

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Як виховують дітей у Німеччині