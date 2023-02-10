Так, мы уже упоминали об особенностях воспитания детей в Германии, а также рассказывали, как там устраивают празднование дня рождения для самых маленьких именинников. Сегодня же назовем еще несколько интересных нюансов воспитания, присущих немецким родителям.

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Воспитание детей по-немецки

  • Самостоятельность – ключевая черта, которую немцы стремятся воспитать в своих детях. Поэтому на улицах спокойно можно встретить шестилетнего малыша, который сам спешит в магазин за хлебом.
  • Немцы довольно практичны и аккуратны, а свою любовь к порядку с детства прививают детям. Системность и порядок во всем – не иначе.
  • Также детей здесь приучают к строгому режиму дня – ложиться спать принято не позже, чем в 20 часов.
  • Практически каждый ребенок ведет ежедневник, чтобы учиться планировать свое время.
  • Немцы пытаются обедать вместе с семьей. А ребенок активно участвует в составлении меню и приготовлении блюд.
  • Немецкие дети много гуляют, несмотря на погоду и время года. Поэтому здесь очень много площадок для игр.