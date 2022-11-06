Як німці святкують дні народження дітей? Практично та зручно. То до чого ж готуватися, якщо німецький друг запросив вашу дитину на день народження або потрібно організувати свято вашому малюку? Ділимося кількома важливими моментам, про які слід знати.

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Особливості святкування дитячого дня народження в Німеччині

Щоб точно вгадати з презентом, в Німеччині популярна Geburtstagskisten – коробка з бажаними подарунками. Дитина збирає побажання у спеціальний іменний бокс, а гості можуть самостійно вибрати та купити річ з цієї коробки.

Діток до 4 років заведено супроводжувати на свято. Після 4-ох – батьків, як правило, на дитячий день народження не запрошують.

Німці полюбляють робити подарунки особистими – додавати повітряну кульку, цукерки, маленьку записку та інші приємні дрібниці.

Іменинник розпаковує подарунки у колі своїх маленьких гостей, щоб кожному приділити увагу та подякувати. Діти сідають у коло, кожен тримає свій подарунок. У середині – порожня пляшка. Іменинник розкручує її та відкриває подарунок тієї дитини, на яку вкаже шийка пляшки.

До речі, кожному гостю теж заведено дарувати маленькі презенти – солодощі, невеликі іграшки, книжки тощо.

Якщо ваша дитина відвідує дитячий садок у Німеччині, то в день уродин їй одягнуть корону та співатимуть святкову пісню "Hoch sollst du leben". А також дозволять вгостити друзів смаколиками.

У невеличких містечках чи селах є традиція розводити гостей по їхніх домівках. Усі діти, включаючи іменинника, у супроводі дорослого йдуть разом вулицями. Так можна уникнути непотрібного хаосу, коли батьки ввечері приходять забирати дітей додому.

Якщо говорити про загальні тренди, то чим старші діти, тим рідше вони відзначають дні народження вдома. День народження організовують в музеях, розважальних центрах чи майстернях. Аби влаштувати таке свято, потрібно розраховувати на бюджет в середньому у 200 євро. Це без напоїв та торта.