Особливі вогні: у Празі проведуть унікальну різдвяну традицію

У Празі жителі та гості можуть відчути справжню чарівність чеських різдвяних традицій. Одним із таких улюблених звичаїв є прогулянки з ліхтарями, де газові ліхтарі вручну запалюють за допомогою довгих жердин, повертаючися в атмосферу 19 століття.

Побачити давній звичай запалювання ліхтарів вручну можна буде на Карловому мосту та Крижовницькій площі напередодні Різдва. Ліхтарники виконуватимуть свою унікальну роботу в автентичній формі.

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Запалення ліхтарів у Празі

У демонстрації багатої спадщини Старої Праги 46 ліхтарів громадського газового освітлення буде вручну запалено на знаменитому Карловому мосту та Крижовницькій площі. Ця традиція під час Адвенту пропонує справжній погляд на роботу старопразьких ліхтарників у автентичній формі.

Під час екскурсії експерти розкажуть про історичне та сучасне значення газового освітлення. Варто зазначити, що Карлів міст у столиці Чехії є єдиним мостом у світі, який має газові ліхтарі.

Як відбувається подія?

Ліхтарні стовпи починають запалювати від Крижовницької площі, перед костелом Святого Франциска Ассізького, далі ліхтарник перетинає один бік мосту й одразу повертається на інший бік мосту. Спершу майстер запалюватиме ліхтарі з правого боку мосту, в кінці розвернеться і продовжить роботу в бік Старого міста. Завершиться маршрут запаленням решти ліхтарів на площі.

Запалення ліхтарів у Празі / Фото kudyznudy

Ліхтарник буде одягнений в історичний мундир празького ліхтарника "Празького муніципального газового заводу" кінця ХІХ століття – чорний вовняний довгий сюртук з декоративними латунними ґудзиками та значком-ліхтариком "Прага", червону накидку, чорна "бригадирка" (куртка) зі значком "Прага". Вин повинен поводитися пристойно, уникати всіляких суперечок і бути завжди тверезим.

Жердина ліхтарника, якою запалюватимуть світло, зроблена з бамбука, довжиною близько 2,3 метра, на кінці закріплений сталевий гачок.

Побачити втілення традиції можна буде упродовж. Вхід вільний.

Прогулянки Карловим мостом з ліхтарником повертаються в грудні / Фото praguemorning.cz

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