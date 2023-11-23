Увидеть давний обычай зажигания фонарей вручную можно будет на Карловом мосту и Крыжовницкой площади в канун Рождества. Фонарики будут выполнять свою уникальную работу в аутентичной форме.

Читайте также Во французском городе хотят отказаться от олимпийского огня: очень дорого

Зажигание фонарей в Праге

В демонстрации богатого наследия Старой Праги 46 фонарей общественного газового освещения будут вручную зажжены на знаменитом Карловом мосту и Крыжовницкой площади. Эта традиция во время Адвента предлагает подлинный взгляд на работу старопражских фонарщиков в аутентичной форме.

Во время экскурсии эксперты расскажут об историческом и современном значении газового освещения. Стоит отметить, что Карлов мост в столице Чехии является единственным мостом в мире, имеющим газовые фонари.

Как происходит событие?

Фонарные столбы начинают зажигать от Крыжовницкой площади, перед костелом Святого Франциска Ассизского, дальше фонарщик пересекает одну сторону моста и сразу поворачивается на другую сторону моста. Сначала мастер будет зажигать фонари с правой стороны моста, в конце развернется и продолжит работу в сторону Старого города. Завершится маршрут зажиганием остальных фонарей на площади.

Зажигание фонарей в Праге / Фото kudyznudy

Фонарщик будет одет в исторический мундир пражского фонарщика "Пражского муниципального газового завода" конца ХІХ века – черный шерстяной длинный сюртук с декоративными латунными пуговицами и значком-фонариком "Прага", красную накидку, черная. Он должен вести себя прилично, избегать всевозможных споров и быть всегда трезвым.

Жердина фонарщика, которой будут зажигать свет, сделана из бамбука, длиной около 2,3 метра, на конце закреплен стальной крючок.

Внимание! Увидеть воплощение традиции можно будет на протяжении с 3 по 23 декабря, примерно в 16:05 – 16:15. Вход свободный.

Прогулки по Карловому мосту с фонарщиком возвращаются в декабре / Фото praguemorning.cz

Где бюджетно отдохнуть на Рождество в Европе.

Рождественский сезон в Европе стартует уже совсем скоро. И туристы, и местные готовятся к популярным ярмаркам с праздничным настроением, ароматным глинтвейном и гирляндами. Но европейский отпуск на Рождество может быть недешевым.

Поэтому компания Post Office Money определила самые бюджетные рождественские направления в этом году. Они сравнили 13 самых популярных европейских городов и составили рейтинг самых доступных для зимнего отдыха. Где в Европе можно отпраздновать Рождество и не потратить все свои сбережения – узнаете в материале.