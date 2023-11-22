На цьому наполягає мер міста в Нормандії, адже вважає цю традицію марною тратою бюджетних грошей. То скільки коштує олімпійський вогонь і чи зможуть заощадити на ньому в Евре – читайте далі.

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Відмовились від традиції заради економії

Гі Лефранд, мер міста Евре, уточнив, що організація пронесення олімпійського вогню передбачає виконання "певної кількості обов'язків". І вони, за його словами обійдуться місцевому бюджету у суму понад 100 000 євро.

У цю вартість входить: забезпечення чергування медичної допомоги, приватна охорона, а також оренда або купівля 2 500 шлагбаумів, які потрібно встановити на 5,4 кілометра маршруту.

І це не кажучи вже про залучення наших територіальних агентів, обмеження, які вплинуть на місцевих жителів і торговців, зупинки руху транспорту під час естафети пронесення вогню,

— додав мер французького міста.

Місцева влада Евре заявила, що коли місто обрали для пронесення вогню, не уточнили жодних деталей. І тільки потім виявилося, що для цього потрібно внести матеріально-технічні корективи. Водночас Гі Лефранд зазначив, що він готовий обмінюватися ідеями з іншими містами, щоб забезпечити пронесення олімпійського вогню за "розумну ціну".

Естафета з олімпійським вогнем повинна охопити всю територію Франції протягом 80 днів, перш ніж його транспортують до Парижа на церемонію відкриття Олімпіади-2024. Вона стартує в столиці наприкінці липня.

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Щоб провести літні Олімпійські ігри, у Парижі чистять Сену. Купатися в річці суворо заборонено ще з 1923 року. Сена надзвичайно забруднена через стічні води та активний рух водного транспорту.

Процес проходить у кілька етапів. Літня Олімпіада 2024 року сильно квапить французьких чиновників. По-перше, під час церемонії відкриття головних спортивних змагань планують організувати урочистий парад човнів на Сені. По-друге, на річці хочуть провести змагання з плавання: дві гонки на довгі дистанції та частину тріатлону.

Вже після закриття Ігор вздовж Сени планують облаштувати декілька пляжів із зонами для відпочинку.

А от легендарний Нотр-Дам до початку Олімпіади відкрити для туристів не встигнуть. Роботи з відновлення зараз на завершальній стадії, але офіційне відкриття планують у грудні 2024 року.