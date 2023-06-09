В Осло електрика та опалення вже давно покриваються за рахунок гідроенергетики. Найбільші викиди в місті залишаються через транспорт та нафтову промисловість. Саме на цих категоріях і зосередилась місцева влада.

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Екологічна столиця

Осло має мету: досягти нульових викидів вже до 2030 року. Для цього хочуть замінити всі дизельні автобуси електричними. Тут користь не тільки в скороченні кількості шкідливих викидів в атмосферу, а й в тому, що електротранспорт значно економніший. Також електричні машини їздять набагато тихіше – скоротиться ще й рівень шумового забруднення.

Ще в 2018 році парламент Норвегії прийняв резолюцію, щоб до 2026 року припинити викиди від круїзних суден і поромів у західно-норвезьких фіордах – Гейрангер-фіорді та Нерей-фіорді. Таким чином ці водойми стануть першими у світі районами з нульовими викидами. Також хочуть повністю позбутися від вихлопних газів у Осло.

Гейрангер-фіорд стане зоною нульових викидів / Фото Pixabay

До речі, чимало норвежців пересіли з приватних автомобілів на велосипеди, що також є екологічним. Осло взагалі вважається найбезпечнішим містом для велосипедистів. Автівки тут мають обмеження руху до 30 км/год, а інфраструктура – ідеальна для велопрогулянок.