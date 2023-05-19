У цьогорічному конкурсі Velo-City особливо відзначили 4 міста: Гельсінгборг (Швеція), Осло (Норвегія), Ессен та Гейдельберг (Німеччина). Розглянемо, чим кожне з них заслужило цю нагороду.

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Гельсінгборг (Швеція)

Шведське місто отримало нагороду за найкращу велосипедну інфраструктуру. Найбільше вражає вигнутий міст Варвсброн, який з'єднує центр міста зі спальними районами. Його елегантний, звивистий дизайн дає змогу плавно входити в повороти, коли шведи їдуть над міською гаванню. Цей міст дуже вдало поєднує велосипедні та пішохідні зони. А ще, це просто красиво!

Міст Варвсброн – унікальне архітектурне рішення для міста / Фото ecf.com

Осло (Норвегія)

Осло виграло нагороду за безпеку велосипедного руху. У місті запроваджені заходи для обмеження швидкості автівок до 30 км/год. А у 2019 році Осло було першим містом з майже нульовою кількістю смертей на дорогах (в цей рік внаслідок ДТП загинула 1 людина).

Велосипедисти почуваються в повній безпеці на вулицях Осло / Фото ecf.com

Ессен (Німеччина)

Місто Ессен відзначили за спонсорування місцевих організацій, які просувають велоспорт. Тут сформувалась ціла мережа роботодавців, дружніх до велосипедистів. Тому в кожному офісі є вся необхідна велосипедна інфраструктура і цей спорт всіляко підтримується у корпоративних традиціях.

В Ессені популяризують велоспорт серед молоді / Фото visitessen.de

Гейдельберг (Німеччина)

Це місто нагородили за підтримку велосипедного спорту. Близько 40% жителів Гейдельберга використовують велосипед як основний транспорт. Лише минулого року загальна кількість велосипедистів зросла на 17%, кількість прокатів "великів" – теж зростає. А ще місцева влада надає субсидію на придбання велосипеда кожному мешканцю Гейдельберга.

Близько 40% жителів Гейдельберга – велосипедисти / Фото heidelberg.de

Velo-city – це головна конференція, яка щороку збирає ком'юніті велосипедистів. Вперше її провели у 1980 році. Її діяльність повністю присвячена популяризації велоспорту у світі.