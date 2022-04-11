Загалом експерти розглянули 36 європейських міст на предмет їхньої готовності досягти до 2030 року мети у вигляді достатньої кількості транспорту, що передбачає відсутність шкідливих викидів. Прогнози щодо польських міст, зокрема щодо столиці, виявилися песимістичними.

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Варшаву і Краків визнали одними із найбрудніших європейських міст

Фахівці під час надання оцінок звертали увагу на такі критерії:

кількість зелених насаджень;

наявність простору для активної мобільності – пішохідної та велосипедної;

безпека та доступність громадського транспорту;

рівень забруднення повітря;

завантаженість доріг;

розвиток інфраструктури для електротранспорту.

З 36 місць у рейтингу польським містам присудили останні:

35 місце – Краків;

34 місце – Варшава;

33 місце – Гданськ, Сопот і Гдиня.

За словами експертів, Польща має прагнути якнайшвидшого скорочення викидів парникових газів у всіх сферах життя, щоб "отримати шанс на досягнення кліматичної нейтральності".

Останнє місце у згаданому рейтингу очікувано посів італійський Неаполь.

Натомість найчистішими великими містами Європи назвали: