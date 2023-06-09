В Осло электричество и отопление уже давно покрываются за счет гидроэнергетики. Наибольшие выбросы в городе остаются из-за транспорта и нефтяной промышленности. Именно на этих категориях и сосредоточились местные власти.

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Экологическая столица

У Осло есть цель: достичь нулевых выбросов уже к 2030 году. Для этого хотят заменить все дизельные автобусы электрическими. Здесь польза не только в сокращении количества вредных выбросов в атмосферу, но и в том, что электротранспорт значительно экономнее. Также электрические машины ездят гораздо тише – сократится еще и уровень шумового загрязнения.

Еще в 2018 году парламент Норвегии принял резолюцию, чтобы к 2026 году прекратить выбросы от круизных судов и паромов в западно-норвежских фьордах – Гейрангер-фьорде и Нерей-фьорде. Таким образом, эти водоемы станут первыми в мире районами с нулевыми выбросами. Также хотят полностью избавиться от выхлопных газов в Осло.

Гейрангер-фьорд станет зоной нулевых выбросов / Фото Pixabay

Кстати, многие норвежцы пересели из частных автомобилей на велосипеды, что также является экологичным. Осло вообще считается самым безопасным городом для велосипедистов. Автомобили здесь имеют ограничение движения до 30 км/ч, а инфраструктура – идеальна для велопрогулок.