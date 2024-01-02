Франція стане першою країною ЄС, яка видасть цифрові шенгенські візи перед Олімпіадою

Франція планує видати близько 70 тисяч віз для спортсменів, делегацій та журналістів перед Олімпійськими іграми в Парижі. Всі вони будуть в онлайн-форматі.

Система цифрових дозволів на в'їзд запрацювала з 1 січня через портал France-Visas. Франція стане першою державою Європейського Союзу, яка повністю цифровізує процедуру подачі заявок на французьку шенгенську візу.

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Перші цифрові візи видадуть у Франції

Близько 70 тисяч осіб, які братимуть безпосередню участь в Олімпійських та Паралімпійських іграх у Парижі, зможуть отримати свої візи онлайн. Вони будуть синхронізовані з акредитаційними картками спортсменів та журналістів, а жодних штампів у паспорті вони не потребуватимуть.

Нова система під назвою "‎Олімпійське консульство" вже запрацювала у Франції з 1 січня. Через неї оброблять заявки 15 тисяч міжнародних спортсменів, 9 тисяч представників ЗМІ та делегацій іноземних держав, які прибудуть на Олімпіаду до Парижа.

Окрему систему створили, щоб запобігти плутанині із заявками на Олімпіаду та потоком файлів, які зараз обробляються у французьких візових центрах за кордоном.

Цей цифровий портал насправді необхідний, щоб гарантовано видати всі потрібні візи вчасно та успішно організувати Ігри,

– пояснили в Міністерстві внутрішніх справ Франції.

Всі документи будуть подаватися повністю в онлайн-форматі на порталі France-Visas. Це робить Францію першою країною ЄС, яка почала оформлювати цифрові візи після ухвалення відповідного плану в жовтні минулого року.

У Парижі збільшать туристичний збір на час Олімпіади

Олімпійські та Паралімпійські ігри пройдуть у Франції з 26 липня по 11 серпня і з 28 серпня по 8 вересня 2024 року. Країна очікує, що спортивні змагання відвідають близько 1,5 мільйона глядачів з усього світу.

Власники паризьких готелів стурбовані новою ініціативою міської влади. Йдеться про стрімке збільшення зборів з туристів на проживання під час Олімпійських ігор. Уряд Франції заявив, що підвищення туристичного збору на 200% допоможе фінансувати громадський транспорт.

Зараз туристичний податок у Парижі коливається від 0,25 євро за ніч для дуже скромного житла до 5 євро за ніч для розкішних апартаментів. Але уряд хоче потроїти цей збір у рамках свого бюджету на 2024 рік. Якщо проєкт приймуть, сума податку варіюватиметься від 1 до 15 євро за ніч.

Готельєри намагаються пропонувати владі альтернативи, але до них не прислухаються.