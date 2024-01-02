Система цифровых разрешений на въезд заработала с 1 января через портал France-Visas. Франция станет первым государством Европейского Союза, полностью цифровизирующим процедуру подачи заявок на французскую шенгенскую визу.

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Первые цифровые визы выдаст Франция

Около 70 тысяч человек, которые будут непосредственно участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже, смогут получить свои визы онлайн. Они будут синхронизированы с аккредитационными карточками спортсменов и журналистов. Так что никакие штампы в паспорте не будут нужны.

Новая система под названием "Олимпийское консульство" уже заработала во Франции с 1 января. Через нее обработают заявки 15 тысяч международных спортсменов, 9 тысяч представителей СМИ и делегаций иностранных государств, которые прибудут на Олимпиаду в Париж.

Отдельную систему создали, чтобы предотвратить неразбериху с заявками на Олимпиаду и потоком файлов, которые сейчас обрабатываются во французских визовых центрах за рубежом.

Этот цифровой портал действительно необходим, чтобы гарантированно выдать все необходимые визы вовремя и успешно организовать Игры,

– объяснили в Министерстве внутренних дел Франции.

Все документы будут подаваться полностью в онлайн-формате на портале France-Visas. Это делает Францию первой страной ЕС, которая начала оформлять цифровые визы после принятия соответствующего плана в октябре прошлого года.

Напомним, Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа и с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Страна ожидает, что спортивные соревнования посетят около 1,5 миллиона зрителей со всего мира.

В Париже увеличат туристический сбор на время Олимпиады

Владельцы парижских гостиниц обеспокоены новой инициативой городских властей. Речь идет о стремительном увеличении сборов с туристов на проживание на время Олимпийских игр. Правительство Франции заявило, что повышение туристического сбора на 200% поможет финансировать общественный транспорт.

Сейчас туристический налог в Париже колеблется от 0,25 евро за ночь для скромного жилья до 5 евро за ночь для роскошных апартаментов. Но правительство хочет утроить этот сбор в рамках своего бюджета на 2024 год. Если проект будет принят, сумма налога будет варьироваться от 1 до 15 евро за ночь.

Отельеры пытаются предлагать власти альтернативы, но к ним не прислушиваются.