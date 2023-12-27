Уряд заявив, що підвищення туристичного збору на 200% допоможе фінансувати громадський транспорт. Які будуть суми податків – далі у матеріалі!

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Париж збільшить туристичний збір під час Олімпійських ігор

Туристичний податок у Парижі зараз коливається від 0,25 євро за ніч для найпростішого житла до 5 євро за ніч для розкішних закладів. Уряд заявив, що хоче потроїти цей збір у рамках свого бюджету на 2024 рік, який він планує прийняти через парламент без голосування до Різдва.

Так, якщо проєкт приймуть, сума податку варіюватиметься від 1 євро до 15 євро за ніч.

Готельєри пропонують владі альтернативи, але їх не приймають. Ці пропозиції мали на меті зберегти принцип пропорційності оподаткування шляхом суттєвого пом'якшення запропонованого підвищення туристичного збору з готелів. Проте, кожен сценарій систематично відхилявся.

Міська рада Парижа каже, що гроші потрібні на обслуговування транспорту під час Олімпійських ігор. Але очікувана сума зборів перевищує необхідну вдвічі.

Париж хоче збільшити туристичний збір з готелів на час Олімпійських ігор / Фото Unsplash

До того ж у відповідь на загрозливе підвищення туристичного збору під час Олімпійських ігор готелі заздалегідь підвищили свої тарифи за ніч з 26 липня на 11 серпня 2023 року. Ця превентивна дія має на меті компенсувати очікуваний фінансовий вплив підвищених податків у піковий період події.

Ще один сумнівний момент у тому, що ідею хочуть просувати без узгодження у парламенті. Незрозуміло, чи вдасться громадськості вплинути на рішення влади чи ні.

Популярні локації беруть плату з туристів за відвідування

У 2024 році популярні туристичні напрямки Європи оголосили про введення плати за в'їзд. Такі заходи мають допомогти боротися з надмірним туризмом і поставити на ноги туристичну галузь після пандемії.

Найпопулярнішим містом, яке ввело плату за відвідування, є Венеція. Але можуть бути сюрпризи і в інших відомих локаціях, про які не так багато розповідали у ЗМІ. То де наступного року слід готуватися платити за в'їзд чи збільшений туристичний податок – читайте за посиланням.