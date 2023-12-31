Якщо у 2024 році ви розглядаєте подорож до Європи, вам варто знати, що є дуже популярні місця, які через надмірну увагу туристів не рекомендують відвідувати. До яких європейських міст не радять подорожувати тревел-експерти – дивіться в підбірці далі.

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Куди не рекомендують їхати у 2024-му році?

Стара Європа – це можливість за одну подорож відвідати кілька культових міст та доторкнутися до низки іноземних культур. Саме тут розташовані міста, які мають потужну історію і приваблюють мільйони туристів щороку. Якщо ви плануєте відвідати ці 4 надпопулярні європейські локації, варто врахувати деякі нюанси.

Париж (Франція)

Це величний мегаполіс у самому серці європейського континенту. Над містом здіймається Ейфелева вежа, на вуличках пахне випічкою, а пари гуляють романтичними доріжками над Сеною. Так, це все дійсно варте вашої уваги. Але, можливо, варто відкласти знайомство з французькою столицею на рік-два, адже у 2024-му тут відбудуться Олімпійські ігри.

У Парижі через цю масштабну подію значно зростуть ціни. На період Олімпіади вартість проїзду у метро збільшиться вдвічі – з 2,10 до 4 євро. Готелі також підіймають ціни до захмарних.

Тому у 2024 році експерти радять обирати не Париж, а Бордо. Це місто на півдні Франції, відоме своїми багатовіковими традиціями виноробства, не розчарує вас. Там буде значно вільніше від туристів, ніж у переповненій столиці.

Пам'ятні місця Парижа будуть переповнені через Олімпіаду / Фото Pexels

Венеція (Італія)

У Венеції завжди чимало туристів, незалежно від пори року. Цьогоріч боротьба з овертуризмом в італійському місті досягла найвищого рівня. Муніципальна влада придумала кілька методів, щоб зробити Венецію менш привабливою для відвідувачів.

Тепер доведеться купувати квиток на в'їзд до італійського міста у деякі дні. Він коштує 5 євро, здається, не дуже багато, але поки що туристичний наплив від цього не зменшиться. Але і місцеві жителі не надто привітно ставляться до гостей Венеції. Натовпи туристів їм відверто набридли, тому не варто сильно розраховувати на теплий прийом.

Тому наступного року краще зачекати, поки ситуація з овертуризмом у Венеції дещо "вляжеться‎".

Венеція щороку приваблює дедалі більше туристів / Фото Unsplash

Амстердам (Нідерланди)

Місто також останнім часом не дуже привітно ставиться до туристів. Так, це одна з найпопулярніших столиць Європи і, будемо відвертими, гості Амстердама не завжди поводять себе пристойно. Туристи сприймають столицю Нідерландів як "‎місто свободи і розпусти", тому це значно вплинуло на ставлення до них.

У Амстердамі навіть запровадили програму "‎Тримайтеся подалі" для того, щоб відвадити натовпи туристів від центру міста. Також влада планує перенести відомий Квартал червоних ліхтарів далі від центру міста.

Центральний район Амстердама / Фото Pixabay

Дублін (Ірландія)

Експерти досить прихильно ставляться до столиці Ірландії, але вважають місто дещо переоціненим. На їхню думку, в Дубліні бракує визначних архітектурних пам'яток та неймовірної ірландської природи.

Якщо чесно, то найпопулярнішою туристичною локацією у Дубліні є паб "‎Temple Bar". Тут найбільше фотографуються і регулярно біля входу є черга з туристів, які бажають випити пінту темного пива в легендарному закладі.

Це не означає, що Дублін варто проігнорувати у 2024 році, але можна заїхати до столиці по дорозі до цікавіших локацій Ірландії. До того ж у Дубліні доволі дорого, ціни приблизно такі ж, як в Лондоні.

Найпопулярніший паб в Ірландії / Фото Unsplash

Всі ці поради є доволі суб'єктивними. Жоден з експертів не може відмовити вас побачити Венецію чи Париж, якщо випаде слушна нагода. Але є нюанси, які можуть зробити ваше знайомство з цими містами не ідеальним. Тому про них варто знати.