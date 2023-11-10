На одному з курортів Литви вирішили "збудувати" море: як це можливо

Влада литовського міста Друскінінкай розпочала "будівництво" моря на курорті. Над проєктом вже працюють, і стали відомі перші деталі амбітної ініціативи.

Мер міста Річардас Малінаускас сказав, що незабаром у місті з'явиться штучне море для серфінгістів. Він повідомив, що роботи завершаться приблизно за три роки.

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На курорті Друскінінкай "відкриють" море

Цей проєкт здійснюватимуть поряд із комплексом Snow Arena. Він розташований зовсім близько до кордонів Білорусі та Польщі.

У планах – відкрити водний центр та центр розваг з басейнами, оазами для відпочинку, пляжем, морем та єдиним у Європі басейном для серфінгістів.

Ті, хто мріє навчитися серфінгу, зможуть зробити, ті, хто вміє – удосконалювати навички на двометрових хвилях. Любителі спокійного відпочинку матимуть доступ до лежаків або тераси бару,

– додав він.

Подробиць проєкту поки не враховують, оскільки розробка його тільки на початковому етапі. Наразі відомо, що впродовж року мають завершити роботу над самим проєктом, а будівництво розпочати через рік. Про вартість мер теж не поширювався.

Мер опублікував кадри, але зауважив, що це поки не "те море": дивіться відео

Туристичний податок у столиці Литви стане вдвічі більшим

Влада Вільнюса оголосила про підвищення туристичного збору для іноземців із 1 січня. Зараз він становить 1 євро, але його розмір буде підвищено до 2 євро.

Таке рішення було прийнято у відповідь на зміну економічної ситуації та зростання вартості послуг. Коригування розміру туристичного збору було визнано необхідним з моменту його впровадження наприкінці 2017 року.

Вільнюс використає зібрані кошти на підвищення привабливості міста, визнання столиці у міжнародному контексті та сприяння розвитку туристичних проєктів.