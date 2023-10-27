Необхідність зміни розміру туристичного збору, що діє з кінця 2017 року, виникла у зв'язку зі зміною економічної ситуації та подорожчанням послуг. Про необхідність підвищення збору цього року обговорили з представниками Ради з туризму.

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Туристичний податок у Вільнюсі стане вдвічі більшим

Для підвищення привабливості міста Вільнюс у сфері міжнародних авіаперевезень будуть спрямовані кошти від туристичного збору, який з нового року зросте. Рішенням Ради, з 1 січня плата становитиме 2 євро за ніч з людини.

Податок стягують у готелях, хостелах, апартаментах та житлі, заброньованому на агрегаторах. Зазвичай він входить у вартість проживання.

Зібрані гроші планують направити на підвищення привабливості литовської столиці та розвиток туристичних проєктів.

Реалізуючи цілі програми, ми прагнемо ефективно використовувати туристичний потенціал міста та підвищити впізнаваність столиці в міжнародному контексті,

– каже мер Вільнюса.

Рада з туризму схвалила підвищення плати, але водночас вказала на необхідність визначити точний спосіб використання додатково зібраних коштів. Затверджена Радою програма сприяння польотам, яка фінансуватиметься шляхом коштів туристичного збору, принесе взаємну користь. Так, спільно з GO Vilnius муніципалітет намагатиметься підвищити обізнаність та привабливість столиці для туристів, які прибувають літаком з-за кордону, а також як в результаті має зрости зайнятість у секторі гостинності.

Зауважте: при визначенні розміру туристичного збору використовувалися приклади закордонних міст. У Гаазі так званий податок на подушку становить 5,4 євро, у Болоньї та Базелі – 4 євро, в Ейндховені та Братиславі – 3,5 євро за ніч, у Празі – 3,25 євро, в Амстердамі – 3 євро. Цього року в Паланзі також підвищили туристичний збір до 2 євро.

Додамо, туристичний податок у Вільнюсі вперше запровадили у 2018 році. До цього в Литві податок брали лише у курортних містах – Бірштонасі, Паланзі, Друскінінкаї, Неринзі та Каунасі.

Влада Вільнюса вирішила підвищити туристичний податок для туристів / Фото UnSplash

У Японії вирішили боротися з овертуризмом

Японська влада зараз активно розробляє комплексний план для боротьби з овертуризмом. Після пом'якшення ковідних обмежень країна стала свідком припливу приблизно 2 мільйонів відвідувачів на місяць, що можна порівняти з рівнем до пандемії у 2019 році.

Постійне зростання кількості туристів створює потенційні проблеми для країни. Слід зазначити, що відбулося значне зростання викидів та утворення відходів. Щоб подолати цю проблему, влада Японії прийняла рішення про запровадження низки заходів. Яких саме – читайте за посиланням!