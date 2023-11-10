Нью-Делі вже понад тиждень охоплене смогом і є містом із дуже забрудненим повітрям. Щоб покращити його якість, влада вперше планує спровокувати опади. Дощ має врятувати ситуацію. Але як його можливо "‎викликати"?

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Штучний дощ проти токсичного смогу

В індійському місті вже закрили школи та згорнули всі будівельні роботи, поки повітря не очиститься. Найближчим часом збираються ввести додаткові обмеження на транспортні засоби.

Міністр навколишнього середовища Індії Гопал Раї повідомив, що влада може навмисно спровокувати опади після 20 листопада. Це залежатиме від юридичного дозволу та погодних умов. Він додав, що найближчим часом до Верховного суду направлять експертні пропозиції, як саме можна "‎викликати" дощ.

Я вірю, що ми зможемо зробити принаймні перший пілотний проєкт,

– зазначив міністр.

Індекс якості повітря в Нью-Делі дещо покращився вранці 10 листопада. Він перевищив показник 160 балів, але цього тижня фіксували набагато гірші результати – понад 400 балів. Швейцарська група IQAir класифікує сьогоднішній показник забрудненості повітря в Нью-Делі як "небезпечний".

Якість повітря в Індії і не тільки погіршується щороку напередодні зими. В цей час холодне повітря вловлює забрудники з таких джерел: транспорт, промисловість, будівельний пил і дим.

Як можна керувати погодою?

Управління охорони навколишнього середовища Нью-Делі має свою пропозицію, як можна викликати опади. Вони планують засіяти хмари йодидом срібла. Такий метод "‎штучних дощів" вже давно працює в кількох країнах. Раніше опади таким чином успішно "викликали" в Індонезії, Китаї, Малайзії та Саудівській Аравії.

Коли спеціальні штормові системи проходять через одну із зон проєкту з розсіювання хмар, спалюється розчин, який містить невелику кількість йодиду срібла. Це роблять за допомогою наземних генераторів, випускають розчин з літаків чи стріляють ним у небо. Після потрапляння в хмару, йодид срібла провокує утворення льоду – так з'являються сніжинки, які потім тануть і випадають дощем.