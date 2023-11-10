Мэр города Ричардас Малинаускас сказал, что в скором времени в городе появится искусственное море для серфингистов. Он сообщил, что работы завершатся примерно через три года.

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На курорте Друскининкай "откроют" море

Этот проект будет осуществляться рядом с комплексом Snow Arena. Он расположен совсем близко к границам Беларуси и Польши.

В планах открыть водный центр и центр развлечений с бассейнами, оазами для отдыха, пляжем, морем и единственным в Европе бассейном для серфингистов.

Те, кто мечтает научиться серфингу, смогут сделать, умеющие – совершенствовать навыки на двухметровых волнах. Любители спокойного отдыха будут иметь доступ к лежакам или террасе бара,

– добавил он.

Подробности проекта пока не учитывают, поскольку разработка его только на начальном этапе. Известно, что в течение года должны завершить работу над самим проектом, а строительство начать через год. О стоимости мэр тоже не распространялся.

Мэр опубликовал кадры, но заметил, что это пока не "то море": смотрите видео

Туристический налог в столице Литвы станет вдвое больше

Власти Вильнюса объявили о повышение туристического сбора для иностранцев с 1 января. Сейчас он составляет 1 евро, но его размер будет повышен до 2 евро.

Такое решение было принято в ответ на изменение экономической ситуации и рост стоимости услуг. Корректировка размера туристического сбора была признана необходимой с момента ее внедрения в конце 2017 года.

Вильнюс использует собранные средства для повышения привлекательности города, признания столицы в международном контексте и содействия развитию туристических проектов.