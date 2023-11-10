Мер міста Річардас Малінаускас сказав, що незабаром у місті з'явиться штучне море для серфінгістів. Він повідомив, що роботи завершаться приблизно за три роки.
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На курорті Друскінінкай "відкриють" море
Цей проєкт здійснюватимуть поряд із комплексом Snow Arena. Він розташований зовсім близько до кордонів Білорусі та Польщі.
У планах – відкрити водний центр та центр розваг з басейнами, оазами для відпочинку, пляжем, морем та єдиним у Європі басейном для серфінгістів.
Ті, хто мріє навчитися серфінгу, зможуть зробити, ті, хто вміє – удосконалювати навички на двометрових хвилях. Любителі спокійного відпочинку матимуть доступ до лежаків або тераси бару,
– додав він.
Подробиць проєкту поки не враховують, оскільки розробка його тільки на початковому етапі. Наразі відомо, що впродовж року мають завершити роботу над самим проєктом, а будівництво розпочати через рік. Про вартість мер теж не поширювався.
Мер опублікував кадри, але зауважив, що це поки не "те море": дивіться відео
Туристичний податок у столиці Литви стане вдвічі більшим
Влада Вільнюса оголосила про підвищення туристичного збору для іноземців із 1 січня. Зараз він становить 1 євро, але його розмір буде підвищено до 2 євро.
Таке рішення було прийнято у відповідь на зміну економічної ситуації та зростання вартості послуг. Коригування розміру туристичного збору було визнано необхідним з моменту його впровадження наприкінці 2017 року.
Вільнюс використає зібрані кошти на підвищення привабливості міста, визнання столиці у міжнародному контексті та сприяння розвитку туристичних проєктів.